به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«شهروندان بسیاری پرسش داشتند آیا با طرح جدید دولت برای بهبود معیشت مردم که به ازای هر نفر، در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص می‌یابد آیا یارانه نقدی حذف شده است؟

پاسخ: یارانه‌های نقدی، طرح یسنا و رفع سوءتغذیه به قوت خود باقی و مانند روال گذشته پرداخت می‌شود.»

