خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد

یارانه‌های نقدی، طرح یسنا و رفع سوءتغذیه طبق روال گذشته پرداخت می‌شود

یارانه‌های نقدی، طرح یسنا و رفع سوءتغذیه طبق روال گذشته پرداخت می‌شود
کد خبر : 1737386
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت از پرداخت یارانه‌های نقدی، طرح یسنا و رفع سوءتغذیه به روال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«شهروندان بسیاری پرسش داشتند آیا با طرح جدید دولت برای بهبود معیشت مردم که به ازای هر نفر، در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص می‌یابد آیا یارانه نقدی حذف شده است؟

پاسخ: یارانه‌های نقدی، طرح یسنا و رفع سوءتغذیه به قوت خود باقی و مانند روال گذشته پرداخت می‌شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی