خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌اى اعلام کرد:

زمان شجاعت در تصمیم گیرى براى اصلاحات نهادى و پایدار است

زمان شجاعت در تصمیم گیرى براى اصلاحات نهادى و پایدار است
کد خبر : 1737356
لینک کوتاه کپی شد.

جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای درباره‌ی برخی اتفاقات اخیر، از رویکرد دولت نسبت به اعتراضات مردمی و تأکید بر شنیدن صدای معترضان تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛

به نام خدا

اعتراضات شکل‌گرفته در جامعه ایران، بازتاب نارضایتی‌های انباشته و مطالبات برحق شهروندانی است که سال‌ها با مشکلات معیشتی، تبعیض‌های ساختاری، فساد، محدودیت‌های اجتماعی و تضعیف سازوکارهای قانونی مشارکت روبه‌رو بوده‌اند. حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی بنیادین و انکارناپذیر شهروندی است و نحوه مواجهه حاکمیت با آن، معیاری روشن برای سنجش عقلانیت، کارآمدی و مسئولیت‌پذیری نظام حکمرانی به شمار می‌رود.

جبهه اصلاحات ایران با صراحت تأکید می‌کند که برخوردهای امنیتی، بازداشت‌های گسترده و به‌کارگیری ادبیات تهدید، نه‌تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و گسترش دامنه نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.

در این چارچوب، جبهه اصلاحات ایران از رویکرد دولت آقای دکتر پزشکیان در پرهیز از خشونت، تأکید بر شنیدن صدای معترضان و تلاش برای مدیریت مسالمت‌آمیز اعتراضات قدردانی می‌کند و این رویکرد را گامی مثبت، هرچند ناکافی، در مسیر بازسازی اعتماد عمومی می‌داند. تداوم و اثربخشی این مسیر، مستلزم شفافیت، شجاعت در تصمیم‌گیری و حرکت عملی و ملموس به‌سوی اصلاحات نهادی و پایدار است.

جبهه اصلاحات ایران به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهام، هر نوع مداخله، تهدید یا سوءاستفاده دولت‌ها و جریان‌های خارجی از اعتراضات مردم ایران را قاطعانه محکوم می‌کند. این‌گونه مداخلات نه از سر دلسوزی برای مردم ایران، بلکه در راستای منافع و اهداف سیاسی خود آن‌ها صورت می‌گیرد و به‌طور مستقیم ماهیت مدنی و سیمای خشونت‌پرهیز اعتراضات را مخدوش و پرهزینه می‌سازد. 

دخالت خارجی عملاً زمینه تشدید خشونت، امنیتی شدن بیشتر فضا و در نتیجه تضعیف کنش مدنی مستقل و انحراف مطالبات به حق مردم از مسیر اصلاحی و قانونی را فراهم می‌آورد.

اعتراضات مردم ایران خاستگاهی کاملاً داخلی دارد و تنها از طریق راه‌حل‌های بومی، مسالمت‌آمیز و مدنی قابل پیگیری و پاسخ‌گویی است. 

بر این اساس، اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی و فراهم‌کردن زمینه‌ها و ظرفیت‌های لازم برای به‌رسمیت‌شناختن، حمایت و سامان‌دهی اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز و پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز، ضرورتی فوری و انکارناپذیر برای حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تضمین آینده‌ای پایدار برای ایران است.

در پایان، جبهه اصلاحات ایران ضمن عرض تسلیت به خانواده‌هاى جانباختگان اعتراضات اخیر و ابراز همدردی با آنها، برای برون رفت از بحران کنونی و برداشتن گام هایی به سوی بهبود شرایط، بار دیگر بر راهکارهای زیر تأکید می کند: 

-تغییر رویکرد سیاست خارجی و بکارگیری دیپلماسی فعال و گسترده‌تر به‌منظور رفع تحریم ها و بازگشایی درهای جدید برای اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیتهای بین المللی برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم

-تغییر رویکرد سیاست داخلی حاکمیت و گفتگو با شخصیت‌های سیاسی و ملی دارای سرمایه اجتماعی جهت پیشبرد برنامه های اصلاحی

-شنیدن صدای معترضان و گفتگوی مستقیم و بی واسطه حاکمیت با مردم و جامعه مدنی

-اصلاح نهادی و حذف نهادهای غیر ضرور با اختیارات غیرقانونی و شبه قانونی که تأثیری جز اتلاف منابع و ناکارآمدی نظام بوروکراسی کشور در اتخاذ تصمیمات مؤثر و به موقع ندارند.

جبهه اصلاحات ایران

۱۳ دی۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی