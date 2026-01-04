زمان شجاعت در تصمیم گیرى براى اصلاحات نهادى و پایدار است

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛

به نام خدا

اعتراضات شکل‌گرفته در جامعه ایران، بازتاب نارضایتی‌های انباشته و مطالبات برحق شهروندانی است که سال‌ها با مشکلات معیشتی، تبعیض‌های ساختاری، فساد، محدودیت‌های اجتماعی و تضعیف سازوکارهای قانونی مشارکت روبه‌رو بوده‌اند. حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی بنیادین و انکارناپذیر شهروندی است و نحوه مواجهه حاکمیت با آن، معیاری روشن برای سنجش عقلانیت، کارآمدی و مسئولیت‌پذیری نظام حکمرانی به شمار می‌رود.

جبهه اصلاحات ایران با صراحت تأکید می‌کند که برخوردهای امنیتی، بازداشت‌های گسترده و به‌کارگیری ادبیات تهدید، نه‌تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و گسترش دامنه نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.

در این چارچوب، جبهه اصلاحات ایران از رویکرد دولت آقای دکتر پزشکیان در پرهیز از خشونت، تأکید بر شنیدن صدای معترضان و تلاش برای مدیریت مسالمت‌آمیز اعتراضات قدردانی می‌کند و این رویکرد را گامی مثبت، هرچند ناکافی، در مسیر بازسازی اعتماد عمومی می‌داند. تداوم و اثربخشی این مسیر، مستلزم شفافیت، شجاعت در تصمیم‌گیری و حرکت عملی و ملموس به‌سوی اصلاحات نهادی و پایدار است.

جبهه اصلاحات ایران به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهام، هر نوع مداخله، تهدید یا سوءاستفاده دولت‌ها و جریان‌های خارجی از اعتراضات مردم ایران را قاطعانه محکوم می‌کند. این‌گونه مداخلات نه از سر دلسوزی برای مردم ایران، بلکه در راستای منافع و اهداف سیاسی خود آن‌ها صورت می‌گیرد و به‌طور مستقیم ماهیت مدنی و سیمای خشونت‌پرهیز اعتراضات را مخدوش و پرهزینه می‌سازد.

دخالت خارجی عملاً زمینه تشدید خشونت، امنیتی شدن بیشتر فضا و در نتیجه تضعیف کنش مدنی مستقل و انحراف مطالبات به حق مردم از مسیر اصلاحی و قانونی را فراهم می‌آورد.

اعتراضات مردم ایران خاستگاهی کاملاً داخلی دارد و تنها از طریق راه‌حل‌های بومی، مسالمت‌آمیز و مدنی قابل پیگیری و پاسخ‌گویی است.

بر این اساس، اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی و فراهم‌کردن زمینه‌ها و ظرفیت‌های لازم برای به‌رسمیت‌شناختن، حمایت و سامان‌دهی اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز و پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز، ضرورتی فوری و انکارناپذیر برای حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تضمین آینده‌ای پایدار برای ایران است.

در پایان، جبهه اصلاحات ایران ضمن عرض تسلیت به خانواده‌هاى جانباختگان اعتراضات اخیر و ابراز همدردی با آنها، برای برون رفت از بحران کنونی و برداشتن گام هایی به سوی بهبود شرایط، بار دیگر بر راهکارهای زیر تأکید می کند:

-تغییر رویکرد سیاست خارجی و بکارگیری دیپلماسی فعال و گسترده‌تر به‌منظور رفع تحریم ها و بازگشایی درهای جدید برای اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیتهای بین المللی برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم

-تغییر رویکرد سیاست داخلی حاکمیت و گفتگو با شخصیت‌های سیاسی و ملی دارای سرمایه اجتماعی جهت پیشبرد برنامه های اصلاحی

-شنیدن صدای معترضان و گفتگوی مستقیم و بی واسطه حاکمیت با مردم و جامعه مدنی

-اصلاح نهادی و حذف نهادهای غیر ضرور با اختیارات غیرقانونی و شبه قانونی که تأثیری جز اتلاف منابع و ناکارآمدی نظام بوروکراسی کشور در اتخاذ تصمیمات مؤثر و به موقع ندارند.

جبهه اصلاحات ایران

۱۳ دی۱۴۰۴

