با حضور وزیر ورزش و جوانان انجام شد؛
مراسم تقدیر از پیشکسوتان ورزشی نیروهای مسلح و ارتش
مراسم تقدیر از پیشکسوتان ورزشی نیروهای مسلح و ارتش و مراسم رونمایی از عنوان چندین کتاب در حوزه ورزش ارتش و حکمرانی با حضور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در کانون بازنشستگان ارتش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از پانا، با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی، مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور مرتبط با نیروهای مسلح و به منظور تجلیل و قدردانی از سالها تلاش و زحمات ورزشکاران و مدیران پیشسکوت این عرصه، از 200 چهره ماندگار ورزش ارتش و نیروهای مسلح کشور در کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تجلیل شد.
این برای دومین بار است که کانون بازنشستگان آجا اقدام به تقدیر از پیشکسوتان ارتش و نیروهای مسلح کرده است.
همچنین در ادامه این مراسم از چندین عنوان کتاب از جمله کتاب های تخصصی حکمرانی، توسعه و تحول در ورزش ارتش جمهوری اسلامی و آن چه که مدیران طلایی ورزش باید بدانند، از جمله آثاری بودند که توسط دنیامالی رونمایی شدند.
تیمور غیاثی، تقی عسکری، محمدرضا طالقانی و علی اکبر حیدری چهرههای شاخص و پیشکسوتان رشتههای دوومیدانی، شیرجه و کشتی ایران نیز در این مراسم شرکت داشتند.