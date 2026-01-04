به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به مناسبت میلاد حضرت امام علی (ع) مراسم پدران آسمانی با حضور امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، استاندار قم، تولیت مسجد مقدس جمکران و جمعی از خانواده های محترم شهدا و مردم قم در این استان برگزار شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور در این مراسم ضمن گرامیداشت ۱۳ رجب ولادت امام علی (ع ) و روز پدر گفت: ایران اسلامی و مردم ولایی آن درس آموخته دانشگاه عاشورا هستند و در راه آرمانهای اسلامی و ملی پای نظام و زیر پرچم ولایت ایستادگی می کنند و به بهانه های دشمنان توجهی نمی کنند.

امیر سرتیپ الهامی تاکید کرد: غیرت و مردانگی جوانان ما در همه بخش های لشکری و کشوری ناشی از سیره حضرت امام علی(ع) است و اگر امروز می‌ بینید ملت ایران در برابر زورگویی دشمن ایستاده و بر اصول اخلاقی و ملی خود ایستادگی می کند دلیل آن پیروی از مکتب انسان ساز و عدالت محور امام اول شیعیان است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحیمیلی دوم و به ویژه شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور تصریح کرد: پدران آسمانی که فرزندان و خانواده های آنها امروز در فراغ دوری آنها هستند علاوه بر اینکه نمونه و اسوه پدری دلسوز در خانواده خود بودند مسئولیت اجتماعی خود را برای دفاع از وطن و کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز به درستی و با تمام توان به انجام رساندند و تا پای جان در برابر دشمن ایستادگی کردند و وظیفه ما است که قدردان شجاعت و ایثارگری این شهدای عزیز و خانواده گرانقدر آنها باشیم.

