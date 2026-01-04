با مشارکت ارتش انجام شد؛
گل آرایی و تزیین حرم های مطهر ۶ امام معصوم در عراق
به مناسبت ماه رجب، محبین اهل بیت عصمت و طهارت با همکاری ارتش، اقدام به گل آرایی و تزیین حرمهای مطهر ۶ امام معصوم و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و امام زادگان شریف در کشور عراق کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به مناسبت اعیاد مبارک رجب، ولادت امام جواد (علیهالسلام) و ولادت مولیالموحدین امیرالمومنین علی (علیهالسلام)، خیرین، باغداران، اتحادیه گل و گیاه، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و محبین اهل بیت عصمت و طهارت با پشتیبانی یگان ترابری و سامانه هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و طراحی و برنامهریزی قرارگاه جهادی آجا با دهها هزار شاخه گل اهدایی از سرتاسر میهن اسلامی اقدام به گلآرایی و تزیین حرمهای مطهر ۶ امام معصوم و حضرت ابوالفضلالعباس (علیهالسلام) و امامزادگان شریف در کشور عراق کردند.
همچنین طی 4 مرحله کیک در کاظمین و نجف اشرف پخت و بین زائران پخش شد.