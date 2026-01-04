خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با مشارکت ارتش انجام شد؛

گل آرایی و تزیین حرم های مطهر ۶ امام معصوم در عراق

گل آرایی و تزیین حرم های مطهر ۶ امام معصوم در عراق
کد خبر : 1737344
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت ماه رجب، محبین اهل بیت عصمت و طهارت با همکاری ارتش، اقدام به گل آرایی و تزیین حرم‌های مطهر ۶ امام معصوم و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و امام زادگان شریف در کشور عراق کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به مناسبت اعیاد مبارک رجب، ولادت امام جواد (علیه‌السلام) و ولادت مولی‌الموحدین امیرالمومنین علی (علیه‌السلام)، خیرین، باغداران، اتحادیه گل و گیاه، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و محبین اهل بیت عصمت و طهارت با پشتیبانی یگان ترابری و سامانه هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و طراحی و برنامه‌ریزی قرارگاه جهادی آجا با ده‌ها هزار شاخه گل اهدایی از سرتاسر میهن اسلامی اقدام به گل‌آرایی و تزیین حرم‌های مطهر ۶ امام معصوم و حضرت ابوالفضل‌العباس (علیه‌السلام) و امام‌زادگان شریف در کشور عراق کردند.

همچنین طی 4 مرحله کیک در کاظمین و نجف اشرف پخت و بین زائران پخش شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی