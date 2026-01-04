به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در جمع معتکفین مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا گفت: مراسم معنوی اعتکاف خصوصا برای جوانان که در ابتدای زندگی خود هستند، بستری مناسب برای بهره‌گیری از اعمال عبادی همچون دعا، تلاوت قرآن، نمازهای مستحبی و شب‌زنده‌داری است.

وی خاطرنشان کرد: اعتکاف فرصتی برای تقویت معنویت و الگویی برای استمرار ارزش‌های اخلاقی و عملی است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش، همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درباره شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: آنچه موجب شد حاج قاسم به عنوان یک مکتب ماندگار در تاریخ باقی بماند، عمل‌گرایی ایشان بود نه شعارگرایی. این ویژگی ریشه در اخلاص آن فرمانده بزرگ داشت؛ فرماندهی که همواره در میدان‌های خطر پیشگام بود.

