قوه قضائیه خبر فوت ساغر اعتمادی را تکذیب کرد/ نامبرده وضعیت عمومی پایداری دارد

قوه قضائیه خبر فوت ساغر اعتمادی را تکذیب کرد/ نامبرده وضعیت عمومی پایداری دارد
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در ساعات اخیر رسانه‌های ضد انقلاب و برخی افراد در فضای مجازی مدعی شده‌اند، فردی به نام ساغر اعتمادی در جریان اغتشاشات در استان چهارمحال و بختیاری کشته شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در روز‌های اخیر و در پی برگزاری تجمع‌ها و اغتشاشات در برخی از مناطق کشور، رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مجدد دست به کار شدند و پروژه کشته سازی را آغاز کردند.

در این راستا در ساعات اخیر ادعا شده است فردی به نام ساغر اعتمادی در جریان اغتشاشات در استان چهارمحال و بختیاری فوت کرده است.

پیگیری‌های از منابع رسمی نشان می‌دهد خانم ساغر اعتمادی در جریان یکی از این اغتشاشات مقابل فرمانداری شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده است.

براساس گزارش رسمی، نامبرده وضعیت عمومی پایداری دارد و مشکل حاد و شرایط تهدید کننده حیات ندارد.

بررسی‌های تکمیلی در رابطه با این حادثه از سوی نهاد‌های ذیربط در حال بررسی است.

