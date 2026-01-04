عراقچی به کمیسیون امنیت ملی فراخوانده شد

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۴ الی ۱۸ دی ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها با نهادهای بیگانه در کشور

- بررسی آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی با حضور وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه

- بررسی پیشنهادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون

کمیته دفاعی

- تدوین و بررسی طرح تشکیل اتحادیه سیاسی-اقتصادی، علمی و نظامی کشورهای همسو.

