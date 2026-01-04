خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی؛

قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح می‌شود

قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح می‌شود
کد خبر : 1737153
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری علاوه بر موضوعات نظارتی و بودجه‌ای، بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار خود دارد.

به گزارش ایلنا،جلسات  کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر برگزار می‌شود.

- بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

- ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی.

- بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

- بررسی موضوعات نظارتی .

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی