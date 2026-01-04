خانه



سیاسی



مجلس ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۲:۴۷

در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی؛

قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح می‌شود

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری علاوه بر موضوعات نظارتی و بودجه‌ای، بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار خود دارد.