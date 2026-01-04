در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی؛
قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح میشود
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری علاوه بر موضوعات نظارتی و بودجهای، بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار خود دارد.
به گزارش ایلنا،جلسات کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر برگزار میشود.
- بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
- ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی.
- بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
- بررسی موضوعات نظارتی .