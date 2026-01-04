رسیدگی به جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون برنامه و بودجه

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور کار این کمیسیون به شرح زیر است.

دوشنبه:

رسیدگی به جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

سه‌شنبه :

رسیدگی به طرح اصلاح بند (ل) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ادامه رسیدگی به جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

