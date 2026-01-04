در هفته جاری صورت می گیرد؛
رسیدگی به جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون برنامه و بودجه
اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته جاری خود جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را رسیدگی خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار میشود. دستور کار این کمیسیون به شرح زیر است.
دوشنبه:
رسیدگی به جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
سهشنبه :
رسیدگی به طرح اصلاح بند (ل) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
ادامه رسیدگی به جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.