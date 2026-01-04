خبرگزاری کار ایران
معاون سیاسی استاندار لرستان:

با اغتشاش‌گر برخورد قانونی و قاطع می‌شود/ اجازه نمی‌دهیم پشت مطالبات مردم پنهان شوند

کد خبر : 1737070
معاون سیاسی استاندار لرستان گفت: اجازه نخواهیم داد که دشمن از بستر مطالبات مردم به اهدافش برسد، با اغتشاش‌گر برخورد قانونی و قاطع می شودو اجازه نمی‌دهیم پشت مطالبات مردم پنهان شوند.

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در برنامه گفتگوی خبری شبکه لرستان گفت: اعتراض و‌ پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی، موضوعی قابل فهم و از جمله حقوق شهروندی است؛مسیر و ساختار اعترض، با اغتشاش متفاوت است.

 سعید پورعلی افزود: در جریان اعتراضات معیشتی روزهای گذشته، بستری برای برخی جریان های سازمان یافته ایجاد شد تا مسیر قانونی و گفتگومحور اعتراضات مردم را منحرف کنند و روایت دیگری از اعتراضات مردم بسازند.

وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی کنونی به تنهایی نتیجه عوامل داخلی نیست و همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند باید مسئولان با جدیت و جهادگونه در این زمینه کار کنند.

معاون سیاسی استاندار لرستان افزود: باید مرز بین اعتراض و اغتشاش تفکیک شود تا فضای عملیات روانی و جنگ ترکیبی دشمن در جریان نوسانات اقتصادی مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این عملیات های روانی برای بی ثبات سازی اقتصاد و فرار سرمایه انجام می شود،گفت: در این  زمینه تغییر تیم اقتصادی دولت هم نشانه ای از تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش بخشی به فضای اقتصاد است تا از بستر اعتراضات، سوءاستفاده  نشود.

پورعلی بیان کرد: باوجود سیستم قانونی برای شنیدن مطالبات مردم در شرایطی که مردم، پلیس و مسئولان کنار هم قرار داشتند، جریانی سازمان یافته برای مداخله تلاش کرد تا اعتراضات را به اغتشاش تبدیل کند و لازم است مردم میزبان ادبیات این دو رویکرد توجه کنند.

وی گفت: تجمعات مطالبه محور در چارچوب قانون وجود دارد و بدون آسیب به نظم و امنیت عمومی برگزار می شود و تخریب اموال عمومی، هرج و مرج، رفتارهای خشونت آمیز، آتش زدن خودروها و سنگ پرانی، مطالبه نیست و رفتار اغتشاش گرانه است.

پورعلی با اشاره به پیام ترامپ گفت: این پیام یک پیام مداخله جویانه سیاسی است و از مردم می خواهد که رفتار هنجارشکنانه انجام دهند و این در حالی است که هیچ ساختار سیاسی در دنیا اجازه چنین رفتاری را نمی دهد.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی ترامپ، کنترل اغتشاشات را سرکوب می خواند و به آنها می گوید که از شما حمایت می کنیم!!

وی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد که دشمن از بستر مطالبات مردم به اهدافش برسد، با اغتشاش گر برخورد قانونی  و قاطع می شودو اجازه نمی دهیم پشت مطالبات مردم پنهان شوند.

معاون سیاسی استاندار لرستان افزود: این اعتراضات مشکل داخلی است و با گفتگوی داخلی پیگیری و بررسی می شود ؛نسخه ی آمریکایی برای مطالبات مردمی ما، نسخه ی فقر، فلاکت، ناامنی و برهم زدن نظم است.

پورعلی با بیان اینکه امنیت ایران مردم پایه است و ایران و ایرانی در برابر آمریکا سر تعظیم فرود نمی آورد، گفت:آمریکایی ها عزت، سربلندی و امنیت ایران را نمی خواهند و می خواهند یک مسأله داخلی را به اغتشاش بکشانند؛ اما امروزه  اقتدار علمی، فناورانه و دفاعی جمهوری اسلامی ایران با گذشته قابل مقایسه نیست، ما تجربه مواجهه مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را داریم و دشمنان در این زمینه هم شکست خواهند خورد.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط با مردم و معترضان گفتگو و با اغتشاش گران برخورد قاطع می شود،افزود: آمریکا در جنگ ۱۲ روزه هم به خیابان و حضور مردم چشم داشت و تلاش کرد با از بین بردن نظام تدبیر کشور از طریق ترور سرداران و هدف قراردادن دستاوردهای فناورانه و علمی، کشور را تجزیه کنند که مردم بصیر و غیور ایران اسلامی با انسجام ملی و همت ملی به میدان آمدند.

معاون سیاسی استاندار لرستان افزود: تدبیر رهبرمعظم انقلاب اسلامی هم در این دوره سبب درخواست توقف جنگ شد و لازم است یادآور شویم در تاریخ معاصر ایران به هیچ کشوری حمله نکرده و اگر با جنگ مواجهه شده به دفاع جانانه و شکست دشمن ، دست یافته است.

پورعلی با بیان اینکه ملت بصیر وهوشیار ایران اسلامی این بار هم طرح اغتشاش دشمن را ناکام کرد ، گفت: در این شرایط هم مردم قهرمان ایران اسلامی در صف اول مبارزه با اغتشاش گران هستند و بایدمراقب سناریوهای جنگ ترکیبی و فضاسازی رسانه ای دشمن باشند. 

