جوکار در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ترامپ:
اگر از در تهدید وارد شوید، پاسخ نیروهای مسلح ما قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور خواهد بود
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه رئیسجمهور آمریکا گفت: ترامپ با ژست فریبکارانه حمایت از معترضان، همان سناریوی پوسیده دشمنی با ملت ایران را تکرار میکند.
به گزارش ایلنا؛ محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه و تهدیدآمیز ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره حوادث اخیر ایران بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
اظهارات بیپایه، توهینآمیز و مداخلهجویانه ترامپ علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر چهره واقعی استکبار جهانی و دشمنی دیرینه آمریکا با ملتهای مستقل و آزاده را آشکار ساخت. آمریکا از کودتای ننگین ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت قانونی ایران تا امروز، همواره با انواع توطئهها، تحریمها، تهدیدها و جنایات مستقیم و غیرمستقیم، درصدد ضربه زدن به استقلال و عزت این کشور بوده است.
حمایت از رژیم دیکتاتوری پهلوی و تأسیس ساواک، تا تحمیل ۸ سال جنگ با پشتیبانی از صدام، از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران با ۲۹۰ مسافر بیگناه، تا ترور دانشمندان هستهای، از اعمال تحریمهای ظالمانه اقتصادی و دارویی تا ترور سردار سرافراز جبهه مقاومت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همه و همه سند رسوایی کارنامه سیاه آمریکا در دشمنی آشکار با ملت ایران است.
اکنون ترامپ با ژست فریبکارانه حمایت از معترضان، همان سناریوی پوسیده دشمنی با ملت ایران را تکرار میکند، در حالیکه مردم ما در سایه ولایت و آگاهی، خود تشخیص میدهند کدام صدا از سر دلسوزی است و کدام از سر دشمنی، ملت ایران هرگز از دشمنی که دستش به خون شهیدان این سرزمین آغشته است، پند و اندرز نمیپذیرد.
به ترامپ و هر سردمدار مستکبر دیگری هشدار میدهیم. ملتی که در برابر طاغوت، استبداد، جنگ تحمیلی، تروریسم و تحریم ایستاده، از تهدیدات پوشالی استکبار واهمه ای ندارد و اگر بخواهد از در تهدید و دخالت وارد شود، پاسخ نیروهای مقتدر مسلح ایران اسلامی، قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور کاخ سفیدنشینان خواهد بود.
ملت ایران با اتحاد، ایمان و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچون گذشته، نقشههای شیطانی استکبار را یکی پس از دیگری نقش بر آب خواهد کرد.
محمد صالح جوکار
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.