داوطلبان انتخابات پیشرو چطور به صورت مجازی ثبتنام کنند؟
انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای نخستینبار به صورت تمام الکترونیک انجام میشود و داوطلبان انتخابات می توانند به صورت غیرحضوری با مراجعه به نشانی keshvar.moi.ir ثبتنام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از از وزارت کشور، امسال ثبتنام داوطلبان به صورت مجازی انجام میشود تا هر یک از داوطلبان بتوانند ثبتنام خود را در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن در سامانه انتخابات وزارت کشور انجام دهند؛ روشی که چالشهای ثبتنام حضوری را برطرف میکند.
سامانه رسمی ثبتنام انتخابات کشور با رویکرد دقت امنیت و سهولت طراحی شده است. داوطلبان برای آغاز ثبتنام کافی است با رایانه شخصی وارد آدرس keshvar.moi.ir شوند.
هر یک از مراحل ثبتنام به صورت دستهبندی شده در دسترس داوطلبان قرار دارد. حداقل سن برای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۵ سال تمام و برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال تمام است.
داوطلبان باید برای تکمیل فرایند ثبتنام، همه مدارک لازم را در قالب تصویر pdf با حجم حداکثر یک مگابایت آماده کنند و در زمان ثبتنام همراه داشته باشند.
این مدارک شامل؛ آخرین مدرک تحصیلی معتبر، گواهی رسمی پذیرش استعفا برای مشاغل مشمول قانون انتخابات و گواهی نظاموظیفه برای آقایان زیر ۵۰ سال است.
همچنین شماره تلفن همراه باید به نام داوطلب باشد چرا که رمز یکبار مصرف ورود و تأیید نهایی ثبتنام فقط به شماره متقاضی ارسال خواهد شد و مراحل آتی پیگیری داوطلب از طریق شناسههایی که برای این شماره ارسال میشود صورت میگیرد.
لازم است که پیش از ثبت نهایی، تمام اطلاعات وارد شده از جمله مشخصات ثبت احوال و موارد درج شده در فرمها با دقت بررسی شود؛ صحت این اطلاعات برای ادامه مراحل قانونی ضروری است.
در صورت مغایرت در اطلاعات ثبت احوال، داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات رسمی ثبت احوال اطلاعات خود را اصلاح کنند تا امکان ثبت صحیح فرمها فراهم شود.
ثبتنام تنها از طریق رایانههای شخصی امکانپذیر است و ورود و ثبتنام با تلفن همراه پشتیبانی نمیشود؛ اطلاعات داوطلبان با بالاترین استانداردهای امنیتی محافظت میشود.
در سامانه انتخابات وزارت کشور، ثبتنام داوطلبان تنها در چند دقیقه با استعلام از پایگاههای داده مرجع کشور صورت میگیرد؛ این اقدام خدمتی نو در راستای اهداف دولت الکترونیک کشور است.
زمان پیش ثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی به مدت چهار روز، ثبتنام انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی به مدت هفت روز، ثبتنام انتخابات شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ بهمن به مدت هفت روز و ثبتنام نهایی داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی از ۲۹ دی به مدت چهار روز خواهد بود.
شایان ذکر است؛ ثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری نیز از ۱۹ دی به مدت هفت روز حضوری انجام خواهد شد.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، همراه با انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستانآباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر»، و انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در حوزههای انتخابیه «آذربایجان شرقی»، «تهران»، «خراسان جنوبی» و «خوزستان»، جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.