۲۰ نفر در جریان ناآرامی شب گذشته کوهدشت بازداشت و ۱۳ مأمور زخمی شدند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت لرستان گفت: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگپرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند، یک بسیجی بر اثر جراحات شدید به شهادت رسید و ۲۰ نفر دستگیر شدند. اوضاع شهرستان هماکنون آرام است و پرونده قضایی پیرامون قتل بسیجی شهید تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.
به گزازرش ایلنا، کاظم نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به ناآرامی اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: در جریان این حوادث، برخی افراد با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه و انجام اقدامات خرابکارانه از جمله سنگپرانی به سمت مأمورین انتظامی، موجب بروز بینظمی شدند. در این حوادث ۱۳ نفر از مأمورین مجروح شدند و یک بسیجی پس از ایراد جراحت شدید به شهادت رسید. همچنین ۲۰ نفر از عوامل اغتشاش دستگیر شدهاند.
وی افزود: با اقدامات قاطع دستگاه قضایی و همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اوضاع شهرستان هماکنون آرام است و تدابیر لازم برای استمرار امنیت اندیشیده شده است.
دادستان کوهدشت خاطرنشان کرد: همکاران قضایی به صورت کشیک و شبانهروزی در دادسرا مستقر هستند و تعامل لازم با دستگاههای مسئول برقرار است.
نظری تصریح کرد: پس از دستور شب گذشته ریاست کل دادگستری لرستان پیرامون قتل بسیجی شهید، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد.
وی تأکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه نامنی، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی قاطعانه ورود و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.