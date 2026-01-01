تشکیل پرونده و پیگیری قضایی شهادت یک نفر در حوادث شب گذشته شهرستان کوهدشت

به گزارش ایلنا، در پی وقوع حادثه‌ای که منجر به شهادت امیرحسام خدایاری‌فرد، اهل شهرستان کوهدشت، در جریان درگیری‌های دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ شد، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با صدور دستوری فوری، از تشکیل پرونده قضایی و پیگیری همه‌جانبه این حوادث خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در این دستور که خطاب به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت صادر شد، با ابراز تأسف از این واقعه، بر ضرورت بررسی دقیق و قانونی ابعاد حادثه تأکید نمود و برخوردی قاطع و بدون اغماض با مسببان و عاملان آن را مطالبه کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان لرستان با جدیت تمام، عوامل این حادثه را شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد کرد. هیچ‌گونه تساهل و تسامحی در این زمینه پذیرفته نیست و قوه قضاییه با تمام توان برای احقاق حق و اجرای عدالت اقدام خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین به دادستان کوهدشت دستور داد تا با تعیین شعبه ویژه، انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات لازم، رسیدگی به این پرونده را در دستور کاری جدی قرار دهد و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر همین مطالبه عمومی اعلام کرد دستگاه قضایی استان، تمامی اقدامات قانونی را برای کشف حقیقت به کار خواهد بست و با اجرای عدالت، در جهت تقویت اعتماد عمومی گام برخواهد داشت.

