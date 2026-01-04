بانک مرکزی باید ورود ارز را به کشور آزاد کند/ بخشی از این وضعیت ناشی از حباب روانی

احمد انارکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتخاب عبدالناصر همتی برای ریاست بانک مرکزی گفت: همتی گزینه مناسبی برای بانک مرکزی است؛ به‌ هر حال تجربه دارد، در وزارت اقتصاد حضور داشته است و هرچند مدت کوتاهی در آن‌جا بوده، اما سال‌ها در بانک مرکزی فعالیت کرده و به نظر می‌رسد بتواند اقداماتی انجام دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حقیقتاً وضعیت کشور خوب نیست که بگوییم امکان انجام کار خاص و مؤثر وجود دارد. در هر صورت، مؤلفه‌ها و آیتم‌های گوناگونی دست‌به‌دست یکدیگر می‌دهند تا بانک مرکزی بتواند اقدامی در حوزه اقتصاد انجام دهد.

وی با بیان این‌که همه باید به میدان بیایند و پای کار باشند، اظهار داشت: اگر همه پای کار نیایند، رئیس بانک مرکزی هم نخواهد توانست اقدام خاصی انجام دهد. از سوی دیگر، لازم است اختیارات بانک مرکزی به‌گونه‌ای سامان‌دهی و تقویت شود که این نهاد بتواند به‌صورت مستقل و مؤثر تصمیم‌گیری و اقدام کند.

انارکی ادامه داد: بانک مرکزی باید بتواند بازار ارز را سامان‌دهی کند، الان هرکسی ارز را می‌فروشد پیش خودش نگه می‌دارد، بانک مرکزی باید به این موضوع ورود و سازوکار اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تعداد زیادی تولیدکننده و صادرکننده وجود دارند که کالا صادر کرده‌اند، اما ارز حاصل از صادرات آن‌ها در خارج از کشور باقی مانده است و این طرف هم جریمه‌شان می‌کنند و کارت‌های‌شان را می‌گیرند. راه‌ها را باز کنند تا این افراد ارزهای‌شان را بیاورند. چرا زمانی که صادرکننده ۱۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ هزار تومان یا ۱۵۰ هزار تومان هزینه می‌کند، از او خواسته می‌شود ارز خود را با نرخ ۸۰ هزار تومان تحویل دهد؟ اینطور نمی‌شود باید این مشکلات را حل کنند تا ارز به داخل کشور بیایید. من فکر می‌کنم بانک مرکزی باید ورود ارز را به کشور آزاد کند، نه این‌که همه به دنبال این باشند که جلوی ارز را بگیرند. باید ببینند مشکلات اقتصادی چه راهکار اقتصادی‌ای می‌طلبد.

وی در پاسخ به این‌که در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز و سکه در کشور بودیم و این پرسش مطرح است که چه اتفاق خاصی در کشور رخ داده است که این‌گونه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، گفت: بخشی از این وضعیت ناشی از حباب روانی، بخشی متأثر از واقعیت‌های جامعه و فشارهای آمریکایی‌ها برای ورود ارز، مشکلات مشابه و برخوردهایی است که در حال انجام است.

وی درباره شکل‌گیری اعتراضات معیشتی در کشور بیان کرد: زمانی که رکود حاکم باشد، مردم قادر به فعالیت اقتصادی نیستند و کسب‌وکارها رونق ندارد. مردم باید به بازار بروند تا کسبه درآمد داشته باشند. بسیاری از افراد صاحب مغازه نیستند و مستأجر هستند؛ مالکان برای دریافت اجاره مراجعه می‌کنند، در حالی که مستأجران توان پرداخت ندارند. این وضعیت فشار سنگینی به مردم وارد کرده است که نتیجه‌اش این می‌شود که اعتراضات شکل می‌گیرد.

