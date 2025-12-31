قوامی در تذکر شفاهی:
دولت با تصمیمات خود موجب التهابات ارزی نشود
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با توجه به کاهش درآمدهای ارزی گفت: دولت با تصمیمات خود موجب التهابات ارزی نشود.
به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: در بررسی لایحه بودجه توپ در زمین مجلس افتاده است، ما ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دادیم که باعث کاهش درآمدهای دولت شده و از طرفی حقوق ها را افزایش دادیم که باید برای این موضوع نیز منابع لازم در نظر گرفته شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در این روزهای باقیمانده طرحی نو دراندازیم، همچنین باید در مورد التهابات ارزی نیز تدبیر کرد چرا که تقریبا صادرات ارزی ما کم شده است و باید آن را مدیریت کرد و نکته مهم این است که مصوبات دولت نیز نباید به این التهابات دامن بزند.
وی افزود: به عنوان مثال در بخشنامه ای که در ۲ دی ماه در خصوص انتقال ارز بدون منشا صادر شده است باعث می شود این بیاید در کف بازار و به نرخ ارز بزند و باعث افزایش نرخ ها خواهد شد.
قوامی در پایان تاکید کرد: در لایحه بودجه ما باید حتما مطالبات بازنشستگان و نیروهای مسلح را در نظر بگیریم، به ویژه بازنشستگان سال ۱۴۰۱ که در مورد آن ها بی توجهی هایی صورت گرفته است.