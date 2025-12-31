دولت با تصمیمات خود موجب التهابات ارزی نشود

وی افزود: به عنوان مثال در بخشنامه ای که در ۲ دی ماه در خصوص انتقال ارز بدون منشا صادر شده است باعث می شود این بیاید در کف بازار و به نرخ ارز بزند و باعث افزایش نرخ ها خواهد شد.

قوامی در پایان تاکید کرد: در لایحه بودجه ما باید حتما مطالبات بازنشستگان و نیروهای مسلح را در نظر بگیریم، به ویژه بازنشستگان سال ۱۴۰۱ که در مورد آن ها بی توجهی هایی صورت گرفته است.