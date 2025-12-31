شهرکی در تذکر شفاهی:
انتقاد از فشار معیشتی و تبعیض آموزشی در سیستان و بلوچستان
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، خواستار اصلاح سیاستهای بودجهای و بازنگری در تخصیص اعتبارات آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: افزایش افسارگسیخته قیمتها و کاهش مستمر ارزش پول ملی، معیشت مردم را به نقطه هشدار جدی رسانده است و عدم ترمیم حقوقها متناسب با نرخ واقعی تورم، فشار سنگین و فرسایندهای را بر اقشار حقوقبگیر از جمله خانوادههای شهدا و ایثارگران، نیروهای نظامی، بازنشستگان و اقشار کمدرآمد وارد کرده است.
وی افزود: این فشارها در استانهای محرومی همچون سیستان و بلوچستان بهمراتب عمیقتر و ناعادلانهتر است و تداوم چنین وضعیتی با اصول عدالت اجتماعی و کرامت انسانی سازگار نیست و نیازمند تصمیم اصلاحی شجاعانه و فوری است.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس با انتقاد از لایحه بودجه تصریح کرد: عدم افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی با شعار عدالتمحوری همخوانی ندارد و در عمل به کاهش مستمر قدرت خرید مردم منجر میشود؛ از اینرو انتظار میرود این نابرابری آشکار در فرآیند بررسی و اجرای بودجه بهصورت جدی اصلاح شود.
شهرکی در ادامه با اشاره به حوزه آموزش عالی گفت: سهم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان از افزایش اعتبارات سال ۱۴۰۵ حدود سه درصد کمتر از متوسط کشور محاسبه شده است؛ آن هم در استانی که با محرومیتهای انباشته، ضعف زیرساختی و فاصله قابل توجه با متوسط کشور در اغلب شاخصهای توسعه مواجه است.
وی تأکید کرد: تداوم این رویکرد موجب تشدید نابرابری آموزشی و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد و بازنگری عادلانه و هدفمند در توزیع اعتبارات آموزش عالی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ سرمایه انسانی و دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان است.