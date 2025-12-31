انتقاد از فشار معیشتی و تبعیض آموزشی در سیستان و بلوچستان

وی افزود: این فشارها در استان‌های محرومی همچون سیستان و بلوچستان به‌مراتب عمیق‌تر و ناعادلانه‌تر است و تداوم چنین وضعیتی با اصول عدالت اجتماعی و کرامت انسانی سازگار نیست و نیازمند تصمیم اصلاحی شجاعانه و فوری است.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس با انتقاد از لایحه بودجه تصریح کرد: عدم افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی با شعار عدالت‌محوری همخوانی ندارد و در عمل به کاهش مستمر قدرت خرید مردم منجر می‌شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود این نابرابری آشکار در فرآیند بررسی و اجرای بودجه به‌صورت جدی اصلاح شود.

شهرکی در ادامه با اشاره به حوزه آموزش عالی گفت: سهم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان از افزایش اعتبارات سال ۱۴۰۵ حدود سه درصد کمتر از متوسط کشور محاسبه شده است؛ آن هم در استانی که با محرومیت‌های انباشته، ضعف زیرساختی و فاصله قابل توجه با متوسط کشور در اغلب شاخص‌های توسعه مواجه است.

وی تأکید کرد: تداوم این رویکرد موجب تشدید نابرابری آموزشی و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد و بازنگری عادلانه و هدفمند در توزیع اعتبارات آموزش عالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سرمایه انسانی و دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان است.