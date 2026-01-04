محمد صلاح‌الدین، دبیرکل تشکل‌های اسلامی روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با وضعیت سوریه و همکاری‌های ایران و روسیه در این زمینه و همچنین نقش روسیه در منطقه غرب آسیا گفت: ایران نقش اصلی را در محور مقاومت ایفا می‌کند و این موضوع را تمام دنیا به ویژه دنیای اسلام متوجه می‌شود. متاسفانه بسیاری از کشورهای خلیج فارس، از جمله اردن، عربستان سعودی و مصر تحت تاثیر غرب و اسرائیل هستند. همچنین مانند اسرائیل از مقاومت می‌ترسندند، برای همین با غرب متحد شده‌اند. به ویژه امارات رابطه تنگاتنگی با اسرائیل دارد.

وی ادامه داد: این متحد شدن برخی کشورهای منطقه با غرب باعث شده است که بتوانند بر ایران یعنی محور اصلی مقاومت فشار بیاورند. امارات و ترکیه در مسئله سوریه نقش زیادی داشتند و باعث شدند که سوریه ساختار اصلی خود را از دست بدهد و دیگر اشتباه سوریه این بود که ارتباط خود را با مقاومت قطع کرد.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود اگر روسیه روابط خود را با غرب بهبود دهد، ایران را فراموش خواهد کرد، تصریح کرد: من فکر نمی‌کنم که جنگ با اوکراین به راحتی تمام شود. این جنگ روسیه با اوکراین نیست بلکه جنگ روسیه با غرب است.

وی تاکید کرد: نشانه این موضوع هم این است که پوتین مستقیم با زلنسکی صحبت نمی‌کند و عموما با ترامپ و کشورهای غربی صحبت می‌کند. به همین دلایل است که نمی‌توانیم در خصوص یک پیروزی قطعی و تمام عیار صحبت کنیم. ممکن است یک سری قرارداد‌ها و یا توافقات صورت بگیرد ولی به سرعت پیروزی و اتمام جنگ رخ نخواهد داد.

صلاح‌الدین در خصوص روابط ایران با روسیه پس از صلح با اوکراین گفت: در صورت پایان جنگ با اوکراین، مقابله‌گری با غرب به شکل دیگری خواهد داشت. هماهنطور که ایران و غرب ممکن است در یک شکل دیگری روابط خود را پیش ببرند. در یک جبهه قرار گرفتن ایران و روسیه داستان استمرارداری است ولی ممکن است شکل آن عوض شود.

