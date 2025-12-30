در آستانه آغاز سال نو میلادی انجام شد؛
دیدار نمایندگان فرمانده کل ارتش با خانواده شهید «روبرت لازار»
در آستانه آغاز سال نو میلادی، روسای اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش و سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش به نمایندگی از فرمانده کل ارتش، با خانواده شهید روبرت لازار، از شهدای والامقام آشوری دیدار کردند.
حجت الاسلام دهدار در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر جایگاه والای ایثار و فداکاری خانوادههای شهدا، بهویژه شهدای اقلیتهای دینی، تأکید کرد و فرارسیدن سال نو میلادی را به خانواده معظم این شهید تبریک گفت.
وی خانواده شهدا را ولینعمتان حقیقی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: ما به همه شهدای والامقام که در راه دفاع از میهن، ناموس و شرف و غیرت ایرانی، جان عزیز خود را در طبق اخلاص گذاشتند، افتخار میکنیم.
امیر سرتیپ دوم سزاوار نیز در ادامه با اشاره به نقش کم نظیر ملت ایران در دفاع از کشور، گفت: شهدا و ایثارگران ادیان توحیدی نقش برجستهای در دوران دفاع مقدس داشتند. بدون شک ما امروز امنیت کشور را مدیون خون شهدا و ایثار ایثارگران هستیم و باید قدرشناس آنها باشیم.
شهید روبرت لازار، سرباز شجاع، فداکار و ایثارگر ارتش در زمان حضور در منطقه عملیاتی، 2 بار مجروح شد اما پس از استراحتی مختصر، دوباره به آغوش جبهه و جنگ بازگشت تا همرزمان خود را تنها نگذارد. وی در نهایت در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۶۷ در منطقه عملیاتی میمک (تپه شهدا) به درجه رفیع شهادت نائل آمد