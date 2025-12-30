به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اعتراضات مردمی روزهای گذشته گفت: مردم و کسبه اگر نسبت به امری اعتراض دارند باید به صورت قانونی اقدام کنند قانون نحوه پیگیری مشکلات شان را مشخص کرده است لذا اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد و اعتراض زمانی مشروع است که در چارچوب ضوابط و مجوزهای پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شود. به شهروندان توصیه می کنم تا خویشتن‌داری کنند.

وی ادامه داد: دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش فشارها هستند. باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن به‌صورت هدفمند تلاش می‌کند با ملتهب‌سازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند.

جهانگیر تصریح کرد: به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد. کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحران‌ها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد.

