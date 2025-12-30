خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اعتراضات اخیر؛ شهروندان خویشتن‌داری کنند

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اعتراضات اخیر؛ شهروندان خویشتن‌داری کنند
کد خبر : 1735288
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اعتراضات مردمی در روزهای گذشته گفت: به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد. کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحران‌ها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اعتراضات مردمی روزهای گذشته گفت: مردم و کسبه اگر  نسبت به امری اعتراض دارند باید به صورت قانونی اقدام کنند قانون نحوه پیگیری مشکلات شان را مشخص کرده است لذا اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد و اعتراض زمانی مشروع است که در چارچوب ضوابط و مجوزهای پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شود. به شهروندان توصیه می کنم تا خویشتن‌داری کنند.

وی ادامه داد: دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش فشارها هستند. باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن به‌صورت هدفمند تلاش می‌کند با ملتهب‌سازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند.

جهانگیر تصریح کرد: به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد. کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحران‌ها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی