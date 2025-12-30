به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه در پرونده قتل مرحوم الهه حسین نژاد به صراحت در دادنامه صادره به جریحه‌دار شدن عفت عمومی اشاره شده، در این پرونده ماده ۴۲۸ شد و از بیت المال تفاضل دیه پرداخت نخواهد شد؟ گفت: قبلا هم در این رابطه توضیح دادم، بنا به بررسی‌های انجام شده پرونده مذکور واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبود و لذا همان طور که یک قاضی دستور می‌دهد، قاضی دیگری که باید شرایطی که مشمول این ماده می‌شود یا خیر را بررسی کند به نوعی گفتند که واجد همه شرایط نیست لذا با پرداخت تفاضل دیه‌اش از بیت‌المال مخالفت شد، اما در عین حال، دیروز با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد که تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.

انتهای پیام/