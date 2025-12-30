خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور اژه‌ای برای اجرای حکم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه

دستور اژه‌ای برای اجرای حکم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه
کد خبر : 1735193
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد گفت: دیروز با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد که تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه در پرونده قتل مرحوم الهه حسین نژاد به صراحت در دادنامه صادره به جریحه‌دار شدن عفت عمومی اشاره شده، در این پرونده ماده ۴۲۸ شد و از بیت المال تفاضل دیه پرداخت نخواهد شد؟ گفت: قبلا هم در این رابطه توضیح دادم، بنا به بررسی‌های انجام شده پرونده مذکور واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبود و لذا همان طور که یک قاضی دستور می‌دهد، قاضی دیگری که باید شرایطی که مشمول این ماده می‌شود یا خیر را بررسی کند به نوعی گفتند که واجد همه شرایط نیست لذا با پرداخت تفاضل دیه‌اش از بیت‌المال مخالفت شد، اما در عین حال، دیروز با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد که تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی