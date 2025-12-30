به گزارش ایلنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و سلام و درود بر روح پرفتوح حضرت امام (ره) و به روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز که این روزها جایش در بین مردم ایران و مردم آزاده کشورهای جهان خالی است، همچنین سالگرد ۹ دی و حماسه پرشور مردم را گرامی می‌داریم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: لایحه بودجه ۱۴۰۵ واصل شد و نمایندگان مجلس به این بودجه رای منفی دادند از این جهت که هم حقوق کارکنان دولت و هم بازنشستگان و اقشار مختلف مردم که فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند نادیده گرفته شده بود.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ مالیات تصمیم اشتباهی است که نارضایتی و تورم را افزایش می‌دهد، دولت وضعیت آشفته بازار و افزایش ساعتی نرخ کالا و ارز را به سرعت ساماندهی کند و شفافیت در لایحه بودجه‌ای که به مجلس می‌دهند حتما رعایت شود.

مرادی اظهار کرد: اشاره‌ای به بارندگی‌های اخیر در استان هرمزگان داشته باشم، باران رحمت الهی است ولکن خرابی‌هایی را هم به بار آورده است، انتظار می‌‍رود دولت محترم خسارتی که به کشاورزان و خانه‌های مردم در روستاها و در محلات آسیب‌پذیر و بافت فرسوده وارد شده است را جبران کند.

وی یادآور شد: انتظار است که تمام مسئولان بالاخص وزارت کشور در زمان بحران این موضوع حساس و مهم در کنار مردم قرار گیرند.

مرادی تاکید کرد: تصمیم دولت در حذف نرخ یارانه بنزین در مناطق آزاد عادلانه نبود، در منطقه آزاد قشم، مردم عزیز و فهیم که در کنار دولت و همه ارکان نظام به خوبی ایستاده‌اند چرا باید نرخ بنزین آزاد را تجربه کنند؟

وی بیان کرد: انتظار است که نقش مردم جزیره قشم در منطقه آزاد به خوبی دیده شود و همانطور که در گذشته نیز گفته‌ام مردم این جزیره مشکلات زیادی را با منطقه آزاد دارند و جوانان در حسرت زمین و مسکن مانده‌اند.

مرادی اظهار کرد: مردم عزیز در جزیره قشم با مشکل مضاعف و در حد بحران برای تامین آب شرب مواجه هستند و با گرفتاری‌ها و تنگناهایی که برای آنها ایجاد می‌شود، مواجه هستند، انتظار است دولت محترم نسبت به این مردم فهیم توجه بیشتری داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: در جلسات قبل اشاره شد که مافیا برنج را در بندر شهید رجایی تخلیه کردند، مراجع ذیصلاح بررسی کردند و این موضوع در حد شایعه بود و واقعیت نداشت، خواهشم این است که در اظهارنظر دقت کنیم و به ابهامات در جامعه اضافه نکنیم.

وی افزود: یکی دیگر از انتظاراتی که مردم استان هرمزگان دارند پیرامون صنایع و پالایشگاه‌هایی است که در استان هرمزگان فعال هستند وآلایندگی آنها برای مردم این استان باقی است، انتظار از دولت محترم این است که عوارض آلایندگی را در حق مردم استان هرمزگان پرداخت کند و این یک حق مسلمی برای مردم عزیز این استان است که این مسائل و مشکلات را تحمل می‌کنند.

مرادی عنوان کرد: یکی دیگر از مطالبات جدی مردم این استان برخورداری از سهم اشتغال در صنایع و پالایشگاه‌ها است که باید حق جوانان هرمزگانی در آن دیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: خدمت مردم عزیزم در شهرستان‌های بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، ابوموسی و بندر خمیر که به نمایندگی از آنها توفیق خدمتگزاری در مجلس شورای اسلامی را دارم، اعلام می‌کنم که به عهدی که با مردم عزیزم بستم و باید به آن وفا کنم و بر اساس اخلاق، قانون و انسانیت در کنار مردم عزیزم قرار بگیرم و بتوانم خدمتگزاری صادق و بی‌منت باشم، پایبند هستم.

انتهای پیام/