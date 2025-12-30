به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: اگر امروز کارگر، معلم، فرهنگی، بازاری، کارمند و کشاورز زیر فشار اقتصادی خرد شده‌اند، اگر معیشت آنان تأمین نیست و اگر درمان به دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌ها تبدیل شده، باید شفاف گفت که هم دولت و هم مجلس مسئول هستند و دیگر زمان تعارف و فرافکنی گذشته است.

وی افزود: امروز معلم، فرهنگی، کارگر و کارمند با حقوقی زندگی می‌کنند که به تورم نمی‌رسد؛ کارگر امنیت شغلی ندارد و کارمند برای درمان خانواده‌اش نگران است. این‌ها ستون‌های کشور هستند اما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مردم از ما سؤال ساده‌ای دارند؛ نتیجه تصمیمات شما چه شد؟ چرا حقوق‌ها عقب ماند اما قیمت‌ها جلو زد؟ چرا درمان و دارو برای حقوق‌بگیران و بازنشستگان سخت‌تر شده است؟ چرا رفاه فقط در برنامه‌ها باقی ماند و به زندگی مردم نرسید؟

بابایی کارنامی ادامه داد: وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم، حاصل تصمیم‌هایی است که دولت پیشنهاد داده و مجلس تصویب کرده است. بودجه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم، بودجه کارگر، بازنشستگان، معلم و فرهنگیان نیست؛ این بودجه، بودجه معیشت و درمان مردم نیست.

وی تأکید کرد: اگر بودجه به امنیت شغلی کارگر، معیشت مردم و بازنشستگان و درمان کارمند منجر نشود، این بودجه مردمی نخواهد بود. باید صریح بگویم دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مجلس در نظارت و اصلاح، هر دو کوتاهی کرده‌اند.

نماینده مردم ساری و میانرود ور مجلس گفت: نماینده‌ای که درد کارگر و معلم را نبیند، در فشار اقتصادی مردم سهیم است. مردم مازندران، ساری و میانرود در حوزه کشاورزی، آموزش، بدنه اجرایی و سازمان‌های بزرگ، با حداقل درآمد و حداکثر فشار زندگی می‌کنند؛ کشاورزی سودی ندارد، معلم کرامت معیشتی ندارد و کارگر و بازنشسته نگران فردای خود هستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر رفاه مردم، معیشت حقوق‌بگیران و درمان خانواده‌ها اولویت اول دولت و مجلس نباشد، هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد. اقتصاد با شعار اداره نمی‌شود بلکه با تصمیم‌های شجاعانه به نفع مردم اداره می‌شود. امروز کارگر، کشاورز، معلم، فرهنگی و کارمند دیگر توضیح نمی‌خواهند؛ آن‌ها زندگی قابل تحمل می‌خواهند. دولت باید پاسخگو باشد و مجلس باید مسئولانه نظارت کند و بایستد، چرا که مردم امروز هزینه ناکارآمدی هر دو را می‌پردازند.

بابایی کارنامی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جناب آقای دکتر قالیباف، خواهش می‌کنم در روند اصلاح بودجه و رفت‌وبرگشت‌های آن، نظر کمیسیون‌های تخصصی و وزرای مربوطه به‌طور جدی دیده شود. مگر می‌شود مسائل مهمی مانند وضعیت کارگران، بازنشستگان، ایثارگران، معلولان و اقشار آسیب‌پذیر بدون نظر کارشناسی و تخصصی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود؟

وی افزود: از آقای دکتر پزشکیان تشکر می‌کنم، اما انتظار این است که در اصلاح بودجه، مسائل معیشتی، حقوق‌بگیران و درمان خانواده‌ها به عنوان اولویت‌های اصلی مدنظر قرار گیرد و تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل نشود

