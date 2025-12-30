خبرگزاری کار ایران
عارف در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری:

اجماع مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های دانشگاهی و فناوری ایجاد شده است/ تصویب کلیات برنامه تاب‌آوری برق

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف از جمله تولید برق، گفت: برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تاب‌آوری برق باید به صورت جدی پیگیری شده و زمان‌بندی اجرایی برای آن تعیین شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری با تبریک اعیاد رجبیه، بیان کرد: راهبرد دولت در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین، هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است تا در این مسیر بتوانیم از فناوری‌ها به خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله تولید انرژی، افزایش بهره‌وری و ارتقاء امنیت و راهبری شبکه انرژی بهره ببریم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تجربیات خوب وزارت نیرو از دهه ۶۰ در زمینه استفاده از فناوری، گفت: وزارت نیرو در این زمینه خدمات زیادی داشته و موفق بوده است، بنابراین لازم است این تجربیات خوب احصا و مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری در زمینه تاب‌آوری شبکه برق با استفاده از فناوری‌های روز، تاکید کرد: این برنامه باید به صورت جدی پیگیری شده و برای اجرایی‌سازی آن زمانبندی تعیین شود. امروز اجماع مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های دانشگاهی و حوزه فناوری ایجاد شده و باید از این فرصت برای رفع ناترازی‌ها و جهش تولید انرژی استفاده کنیم.

در این جلسه برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تاب‌آوری برق ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن به تصویب رسید.

اولویت‌های این برنامه بهینه‌سازی و ارتقاء بهره‌وری در زنجیره تولید، انتقال در مصرف برق‌، تنوع بخشی به سبد تولید کشور، ارتقای امنیت شبکه و استفاده از فناوری‌های نوین برای حل چالش‌هایی از قبیل وابستگی‌های بالای تولید به گاز، امنیت سایبری، فرسودگی زیرساخت‌ها، ناترازی اقتصاد برق و کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پایین است.

صرفه‌جویی در مصرف برق، ایجاد اشتغال پایدار در صنعت برق، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از خروج ارز از اهداف برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تاب‌آوری برق است.

در این جلسه وزیر نیرو، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سخنگوی دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی و علمی و دانشگاهی مرتبط با حوزه برق حضور داشتند و در انتهای جلسه هم گزارشی از اقدامات کارگروه ارتقای امنیت غذایی ارائه شد.

