در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
دستور رئیسجمهور برای تشکیل جلسه وزارت کشور با بازاریان و فعالین اصناف
سخنگوی دولت از دستور رئیسجمهور برای تشکیل جلسهای توسط وزارت کشور با بازاریان و فعالین اصناف خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پایان نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه شما راجع به اصل 27 قانون اساسی و به رسمیت شناختن تجمعات مسالمتآمیز مردم صحبت کردید اما گاهی برخوردها به نحو دیگری است یا در دانشگاهها با احضار به کمیته انضباطی همراه میشود، گفت: عرض کردم نگاه دولت شنیدن صدای همه افراد هست. حتی صداهای تند را دولت حتما خواهد شنید و این حق را طبق قانون اساسی به مردم میدهیم که طبیعتا صدای خودشان را برسانند.
وی افزود: پوششی که صدا و سیما از تجمعات داشت هم نشان داد که مردم مطالباتشان طبیعتا صنفی و معیشتی است و رویکردهای سیاسی ندارند.
سخنگوی دولت گفت: جلسه ای که به دستور آقای رئیسجمهور، توسط وزارت کشور با بزرگان گذاشته میشود مثل بازاریان، فعالین اصناف در همین راستاست.