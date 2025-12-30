خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛

دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل جلسه وزارت کشور با بازاریان و فعالین اصناف

کد خبر : 1735151
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل جلسه‌ای توسط وزارت کشور با بازاریان و فعالین اصناف خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پایان نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه شما راجع به اصل  27 قانون اساسی و به رسمیت شناختن تجمعات مسالمت‌آمیز مردم صحبت کردید اما گاهی برخوردها به نحو دیگری است یا در دانشگاه‌ها با احضار به کمیته انضباطی همراه می‌شود، گفت:  عرض کردم نگاه دولت شنیدن صدای همه افراد هست. حتی صداهای تند را دولت حتما خواهد شنید و این حق را طبق قانون اساسی به مردم می‌دهیم که طبیعتا صدای خودشان را برسانند.

وی افزود: پوششی که صدا و سیما از تجمعات داشت هم نشان داد که مردم مطالباتشان طبیعتا صنفی و معیشتی است و رویکردهای سیاسی ندارند.

 سخنگوی دولت گفت: جلسه ای که به دستور آقای رئیس‌جمهور، توسط وزارت کشور با بزرگان گذاشته می‌شود مثل بازاریان، فعالین اصناف  در همین راستاست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی