در صحن مجلس؛

نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید موافقت کردند

نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید موافقت کردند
نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید موافقت کرده و مقرر شد این طرح به صورت دو شوری مورد بررسی قرار گیرد و لذا به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارسال شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با کلیات این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف، بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رای‌گیری کلیات طرح مذکور گفت: برخی از اشکالات در این طرح وجود دارد از اینرو پیشنهادی مبنی بر دو شوری شدن این طرح مطرح شد که پس از بررسی در هیات رئیسه، موضوع مورد موافقت قرار گرفت و با آقای جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نماینده دولت نیز صحبت کردیم، بنابراین در صورت موافقت نمایندگان طرح به صورت دو شوری به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

 

