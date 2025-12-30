خبرگزاری کار ایران
جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار نمایندگان

کد خبر : 1735005
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش  خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴) مجلس  شورای اسلامی با حضور ۲۴۵ نفر از نمایندگان و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

بررسی گزارش  کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ 

 رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوبه ۱۲/۱۴۰۲) 

 گزارش کمیسیون کشاورزی و محیط زیست در خصوص طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها که در اجرای ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس 

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی 

بررسی سایر موضوعات مرتبط با امور کل کشور نیز از دیگر بخش‌های دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

