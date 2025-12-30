خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه غیرعلنی مجلس/ بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار نمایندگان

جلسه غیرعلنی مجلس از ساعتی پیش با دستور کار بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه ۹دی ۱۴۰۴) مجلس از ساعتی پیش  آغاز شد.

نمایندگان در این جلسه درخواست دولت پیرامون رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ دا بررسی خواهند کرد.

به گفته تعدادی از نمایندگان امکان رد کلیات بودجه ارسالی از سوی دولت بسیار زیاد است و در اینصورت دولت باید در موعد مقرر با اصلاحات بودجه را به مجلس بازگرداند.

