تاجگردون: منابع ارزی در لایحه بودجه شفاف نیست

وی توضیح داد: اصلاحاتی که مدنظر کمیسیون تلفیق است، پیچیده و سخت نیست. انتظار می‌رود دولت بتواند این اصلاحات را در مهلت قانونی انجام دهد.

رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه تمرکز کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات بر روی مسائل کلان بود، گفت: ورود به جزئیات به مراحل بعدی موکول شده بود؛ حقوق و پرداختی‌های کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن، عدم شفافیت در پرداخت کالابرگ به مردم و همچنین نبود شفافیت در ورود منابع ارزی کشور از جمله دغدغه‌های اعضای کمیسیون تلفیق است.

تاجگردون ادامه داد: در حال حاضر، شفافیت لازم درباره منابع ارزی کشور به‌ویژه منابع حاصل از فروش نفت در مصارف دولت وجود ندارد و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه بود.

وی افزود: موضوعاتی همچون نرخ مالیات‌ها، نحوه تأمین و مصرف منابع و سایر مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی بود که به‌صورت جدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.

تاجگردون عدم تطابق کلیات لایحه بودجه با برنامه هفتم را از دلایل مهم رد کلیات عنوان و اظهار کرد: فردا صبح کلیات بودجه در صحن علنی بررسی می‌شود، در صورت رد کلیات در صحن مجلس، دولت ۵ روز فرصت دارد ایرادات مطرح‌شده را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد. پس از آن کمیسیون تلفیق مجددا لایحه را بررسی می‌کند.

وی در پایان گفت: با تعامل و تفاهم میان مجلس و دولت می‌توان این موارد را اصلاح کرد تا بودجه سال ۱۴۰۵ به بودجه‌ای شفاف‌تر برای مردم تبدیل شده و زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند و در نهایت معیشت و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.