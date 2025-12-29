تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت سید اسدالله طباطبایی

برادران گرامی آقایان سید مجتبی، سید جواد و سید امیر طباطبایی زید عزه

درگذشت پدر بزرگوارتان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید اسدالله طباطبایی رحمه الله علیه موجب تاثر شد. کسانی که با آن فقید سعید آشنایی داشتند هیچ گاه صفا و صمیمیت و لطافت طبع ایشان را فراموش نخواهند کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت مکرم و علاقه‌مندان آن فقید سعید، از خدای متعال علودرجات را برای ایشان مسئلت دارم. رحمه الله علیه.

سید حسن خمینی

قم، هشتم دی ماه ۱۴۰۴