به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

درگذشت ابوالشهید، عالم مجاهد حضرت آیت‌الله حاج سیدعلی شفیعی رضوان‌الله علیه را به خاندان گرامی، دوستان و ارادتمندان ایشان، حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن خوزستان تسلیت عرض می‌کنم. تلاش آن عالم جلیل‌القدر در نشر معارف اهل‌ بیت(ع) و تربیت نفوس و ایضاً خدماتی که در جایگاه‌های مختلف به نظام اسلامی ارائه دادند، درخور تحسین و تمجید است؛ رحمت خدا بر ایشان باد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

انتهای پیام/