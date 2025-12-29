پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت آیتالله شفیعی
رییس قوه قضاییه طی پیامی درگذشت آیتالله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، متن پیام حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انّالله و انّاالیه راجعون
درگذشت ابوالشهید، عالم مجاهد حضرت آیتالله حاج سیدعلی شفیعی رضوانالله علیه را به خاندان گرامی، دوستان و ارادتمندان ایشان، حوزههای علمیه و مردم مؤمن خوزستان تسلیت عرض میکنم. تلاش آن عالم جلیلالقدر در نشر معارف اهل بیت(ع) و تربیت نفوس و ایضاً خدماتی که در جایگاههای مختلف به نظام اسلامی ارائه دادند، درخور تحسین و تمجید است؛ رحمت خدا بر ایشان باد.
غلامحسین محسنی اژهای