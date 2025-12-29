استانداران در انتصابات نه فقط از طرف نمایندگان بلکه از چند جا تحت فشار هستند/ برای حل مشکل مردم، جاهایی باید کوتاه آمد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در گردهمایی استانداران سراسر کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به بحثی که یکی از استانداران درباره ساز و کار اعتراض کاندیداها به رد صلاحیت داشت، گفت: این بحث درست است و این موضوع در مجلس و در کمیسیون در حال بررسی است. ان‌شاءالله بتوانیم تا قبل از انتخابات این موضوع را به قانون اضافه کنیم. باید تلاش کنیم این نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: برای موضوع ادامه الکترونیکی کردن انتخابات و تأمین اعتبار آن، هماهنگی‌ها انجام شده است. چند روز گذشته با دوستان سازمان برنامه صحبت کردم و مکانیزم کوتاهی پیش‌بینی کردیم که این کار انجام شود. چندین دهه است که به دنبال الکترونیکی کردن تشخیص هویت، رأی‌گیری و شمارش آرا هستیم. امیدوارم در انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان، این کار برای اولین‌بار با زحمات استانداران انجام شود.

رئیس مجلس درباره دخالت در انتصابات گفت: با موضوع دخالت در انتصابات هم از نظر فرمایشات حضرت آقا و هم از جهت مدیریتی مخالف هستم و بارها هم به دوستان این نکته را گفتم، اما استانداران باید توجه کنند که آقا فرمودند همه نمایندگان بهترین و قوی‌ترین مشاوران استانداران و وزرا هستند. نمایندگان محل رجوع مردم هستند، به‌ویژه با مشکلاتی که مردم دارند.

وی تصریح کرد: بارها به دوستان گفتم که در انتصاب یک وزیر حق اصرار ندارید که الا و لابد این فرد را باید به‌عنوان استاندار، فرماندار معرفی کنید. این حق قانونی ما نیست و نباید این کار را انجام دهیم، اما ذکر این نکته نیز لازم است که این موضوع به عرفی تبدیل شده و تنها نمایندگان نیستند و مراجع دیگری هم هستند که مراجعه می‌کنند؛ یعنی استاندار فقط از طرف نماینده تحت فشار نیست و از پنج جا تحت فشار است که این کار را انجام دهد که باید به سمت اصلاح آن برویم.

رئیس مجلس گفت:‌ البته به نمایندگان گفتم که اگر مدیری، فرمانداری، بخشداری و وزیری در کارش کوتاهی می‌کند، مسئول پیگیری او هستید. اگر مشورت خواستند یا نظری داشتید، پیشنهاد بدهید، اما حتماً اصرار بر اینکه شخص خاصی باشد، کار درستی نیست و این سازوکار را زیر سؤال می‌برد و باعث اشکالاتی می‌شود. این کار نیازمند تعامل است و باید حرف بزنند.

قالیباف یادآور شد: الان نمونه‌هایی از استانداران داریم که با نمایندگان تعامل دارند و می‌بینیم که کار در آنجا خوب پیش می‌رود. برای حل کار مردم، جاهایی باید کوتاه آمد، اما آنجا که موضوعات به تریبون کشیده می‌شود و سیاسی می‌شود، یعنی ما قصد حل مشکل مردم را نداریم. برای حل مشکل مردم باید گذشت کنیم.

قالیباف با اشاره به انتخابات تناسبی گفت: یکی از نگاه‌های شورای نگهبان این است کاندیدای منفرد باید بتواند در هر انتخاباتی شرکت کند و این موضوع رعایت قانون اساسی است. انتخابات تناسبی که در قانون [قانون انتخابات شوراها] اضافه کردیم و شورای نگهبان و مجمع همراه کردند و ان‌شاءالله در مجلس این کار ادامه پیدا کرد، خلائی بود که برای مشارکت و انسجام باید انجام می‌شد. انتخابات در تهران هم اکثریتی است و هم تناسبی و در آینده هم همینطور خواهد بود. البته در آینده مردم و جامعه ممکن است بیشتر از انتخابات تناسبی استقبال کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره عدم ثبات شهرداران گفت: کمتر از یک صدسال از عمر شهرداری تهران می‌گذرد، من ۵۷ مین شهردار بودم در واقع عمر متوسط هر شهردار در تهران کمتر از ۱۵ ماه است که در مرکزیت کشور است، حال چه توقعی از یک شهر کوچک است این کار خوب نیست و این ضعف عمومی ما در کشور است. ما در اصلاح قانون مربوط به شوراها مقرر کردیم که عزل شهردار با سه‌چهارم رأی اعضای شورا باید انجام شود و تقریبا کار سخت شده است بنابراین دقت در انتخاب شهردار بالاتر می‌رود زیرا عزل آن سخت‌تر انجام می‌شود.

قالیباف با اشاره به این اختلافات که در حوزه کار، وظیفه و تخلفات شوراها، وجود دارد، گفت: وقتی بیش از هزار و ۴۵۷ شهر و بیش از ۴۰ هزار روستای دارای شورا در کشور داریم که مردمی هم هستند، قطعا در مقایسه با هر بخش دیگری، جرم و خطا که البته حتی یکی از آنها نیز اشکال دارد، بیشتر خواهد بود. از این رو با تجربه ای که دارم معتقدم در برخی موارد در حق شوراها اجحاف و باعث تضعیف آنها می شود.

تمرکززدایی مسیر کارآمدسازی کشور/ وزارت کشور در حق شوراها پدری کند

رئیس دستگاه تقنینی کشور یکی از راه های کارآمد کردن کشور را تمرکززدایی دانست و افزود: بخشی از اختیارات را طبق فرمایشات حضرت آقا باید به دولت بدهیم. بسیاری از اموراتی که در دست استانداران است را نیز باید به شهرداران و شوراها سپرد و این لازمه چابک سازی و کارآمدسازی در کشور است. من با بیش از ۳۰ سال مطالعه در این زمینه و حضور در شهرداری و ناجا می گویم هر تصدی‌گری اعم از کوچک و بزرگ باید به شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی داده شود و بار اضافی از دوش دولت و استانداران برداشته شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعیین شرح وظایف شوراها و شهرداری ها در دستور کار مجلس و در حال نهایی شدن است، یادآور شد: یکی از وظایف خود می دانم که این قانون را در مجلس دوازدهم نهایی کنیم. از سوی دیگر، وزارت کشور به عنوان وزارتخانه ای که نقش جدی و اساسی در این زمینه دارد باید پدری کند و با آموزش و سازماندهی پای کار باشد تا کار انجام شود.

مردمسالاری دینی مبنای هویتی نظام است/ نقش مردم به عنوان یک کل واحد و معنادار است

قالیباف با اشاره به اهمیت مردم‌سالاری دینی به عنوان یک بخش رویکردی و سیاست، اظهار کرد: مردم‌سالاری دینی، یک مبنای هویتی در نظام بوده و به عنوان بحثی تعارفی و تشریفاتی به دین الصاق نشده است. این موضوع یک باور و اصل دینی است. مردم‌سالاری دینی برخاسته از اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) و رهبری بوده و جمله «سیاست ما، عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست» و «مردم اصل امور و اساس نظام هستند» از اینجا نشأت می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نقش مردم باید به طور جدی به عنوان یک کل واحد و معنادار، عنوان کرد: مردم‌سالاری بدون دین و دین بدون مردم‌سالاری نه مشروعیت و نه کارآمدی دارد و این واقعیتی است که باید به آن در میدان و عمل توجه کنیم و اجازه ندهیم به آن خدشه ای وارد شود. به ویژه هرچه اعتقاد ما به انقلاب، نظام، امام(ره) و رهبری بیشتر است باید در این زمینه مصمم تر باشیم. این حرف که در صورت ورود کسی ما می آییم و اگر آن فرد نیاید نمی آییم یا برعکس، ظلم به مردم و جمهوری اسلامی بوده و یعنی مردم‌سالاری دینی و نقش مردم در جمهوری اسلامی که اساس نظام سیاسی ماست را قبول نکرده ایم. مردم‌سالاری دینی یکی از مصادیق انتخابات است.

ضرورت ایجاد تعادل و توازن میان نظم مدنی و نظم سیاسی/ شوراها و شهرداری‌ها نزدیک‌ترین نهاد به مردم

وی در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که می فرمایند «هنر بزرگ امام(ره) ایجاد یک نظم مدنی-سیاسی بر مبنای عقلانیت اسلامی بوده است»، گفت: این نظم مدنی کجاست؟ تصور نکنیم اگر این نظم مدنی را تضعیف کنیم، بُعد سیاسی را تقویت کرده ایم. اگر تعادل و توازن میان نظم مدنی و نظم سیاسی وجود نداشته باشد، منجر به تضعیف هر دو می شود. زمانی که حرف از مشارکت مردم می‌زنیم باید به این موضوعات دقت کنیم.

قالیباف در ادامه ضرورت نظم مدنی را فراتر از نظام سیاسی توصیف کرد و افزود: نقش مدنیت در بلوغ اجتماعی مهم است. امر مدنی یعنی حوزه اجتماعی که مردم به صورت مستقیم در تصمیم گیری ها در امور نزدیک به زندگی روزمره خود نقش دارند و این موضوع از شهرداری ها و شوراهای شهر آغاز می شود و جایی نزدیک تر از اینجا به مردم نیست. نیازهای روزانه، هفتگی و ماهیانه مردم در شهرداری ها و شوراها تأمین می شود و کارکرد این موضوع تمرین مسئولیت پذیری، مشارکت، نقد و اصلاح است.

نتیجه نظم مدنی، افزایش اعتماد اجتماعی است/ انتخابات ۱۴۰۵ باعث تقویت امنیت ملی می‌شود

رئیس مجلس ادامه داد: زمانی که از امر مدنی و مردم‌سالاری دینی انتخابات می‌گوییم به همین معناست. زمانی که حرف از نظم مدنی می‌زنیم یعنی سازماندهی رفتار، مشارکت و تصمیم گیری مردم بر پایه عقلانیت اسلامی و قواعدی که نهادینه شده، قرار گرفته است. نتیجه آن نیز ایجاد ثبات در جامعه، معنادار شدن مشارکت، افزایش پیش بینی پذیری و افزایش اعتماد اجتماعی است و تا زمانی که این اعتماد افزایش نیابد، امکان مشارکت معنادار وجود ندارد و هیچ سرمایه اجتماعی برای ما بزرگ‌تر و مهم‌تر از اعتماد نیست.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بی شک انتخابات پیش رو امنیت ملی ما را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: اگر مشارکت پایین بیاید در این موضوع اثر منفی خواهد گذاشت. قطعا حضور مردم دشمن را ناامید می‌کند و عملکرد ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم به صورت واقعی دشمنان انقلاب به ویژه دشمنان خارجی را شکست دهیم. قطعا تنها راه غلبه در جریان یک جنگ شناختی، مشارکت بالا در انتخابات است که به عملکرد شما استانداران و فرمانداران و همه بخش های دولت در این زمینه بستگی دارد و این یک امر ملی است و وزارت کشور باید پیش قراول و پیش آهنگ این کار باشد.

جداسازی انتخابات ریاست جمهوری از شوراها باعث عدم سیاست‌زدگی انتخابات شوراها به عنوان یک انتخابات اجتماعی می‌شود

قالیباف در ادامه ضمن تأکید بر اینکه صرفا با شعار مشارکت حداکثری به مشارکت نمی رسیم، بلکه عوامل و عناصری را باید انتخاب کرده و چگونگی اجرای آنها را به کار ببندیم تا شاهد مشارکت باشیم، گفت: بدون شک یکی از موضوعات مهم، عملکرد اقتصادی ماست. به ویژه باید اهمیت وظایف و امور شوراها و شهرداری ها را تبیین کنیم تا مردم با آنها آشنایی داشته باشند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه برخی معتقدند با جداسازی انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات شوراها، مشارکت کاهش می یابد، اظهار کرد: منکر این موضوع نیستم اما از جهت دیگر، آن را مثبت می‌دانیم چرا که باید پذیرفت انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات سیاسی روشن و شفاف است و شوراها نباید کار سیاسی کنند چرا که نهادی کاملا اجتماعی، مردمی و خدماتی هستند. مردم باید به کسی رأی دهند که بیشتر به آنها خدمات می دهد و امورات اجتماعی آنها را حل و فصل می کند. تبیین این موضوع باعث افزایش مشارکت می شود. مردم باید بدانند کسب و کار آنها اینگونه حل می شود. همین است که می گوییم تصدی گری ها باید از دولت گرفته شود.

امورات محلات به مردم سپرده شود

وی در ادامه با بیان اینکه ۲۳ ماده از برنامه هفتم به شوراها پرداخته است، گفت: همانگونه که دولت‌ها اختیارات خود را به استانداران تفویض نمی‌کنند، استانداران نیز از تفویض اختیارات به شهرداری ها ممانعت می‌کنند. دولت باید به موضوعات اصلی و کلان همچون ارزش پول ملی، GDP، سیاست خارجی و امنیت کشور بپردازد که امور ملی و حاکمیتی هستند.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه امورات خُرد باید به شوراها و شهرداری‌ها سپرده شود چرا که مردم یک محله بهتر از مسئولان دولتی می‌دانند چه می خواهند و حتی اگر اشتباه کنند خودشان متوجه شده و اصلاح می‌کنند، گفت: این در حالی است که اگر دولت ورود کند، حتی متوجه اشکالات کار خود نمی شود. عمران، بهداشت، آموزش و ورزش هر محله باید به دست مردم احصاء شده و دولت برای حل آن کمک کند.

اختیارات باید به صورت ذاتی به استانداران تفویض شود که نیازمند قانون است

رئیس دستگاه تقنینی کشور با اشاره به اهمیت موضوع تمرکززدایی در کشور، بیان کرد: دولت بعد از جنگ ۱۲ روزه تصمیمی گرفت و بخشنامه ای داد که هیأت تطبیق مصوبات به آن ایراد گرفت و گفت اصلاح شود اما شایعه ای میان استانداران پراکنده و گفته شد که قرار بود اختیاری به استانداران داده شود اما قالیباف مانع آن شده است. من نه تنها هرگز مانع این کار نیستم بلکه مصرّ بر تمرکززدایی بوده و معتقدم بسیاری از کارهای امروز باید واگذار شود.

وی اضافه کرد: حرف ما این بود وقتی قرار است بر اساس اصل ۱۲۷ اختیاری واگذار شود باید به صورت تمام و کمال باشد. اختیاری که قرار بود داده شود، اختیار موقت بود در حالی که باید به صورت ذاتی واگذار شود و این نیازمند قانون است. اگر اختیاری به صورت موقت واگذار شود، باید مأموریت مشخص باشد و این کار ادامه روند مسیر بروکراسی است لذا کاری از پیش نمی برد بنابراین اختیارات باید به صورت ذاتی واگذار شود.

مدافع عملی و علمی تمرکززدایی هستم/ هسته سخت ۹۰ میلیونی نظام را دسته‌بندی نکنیم

قالیباف در ادامه با یادآوری اینکه پیشنهاد ما این بود که اختیاراتی به استانداران داده شود که نیاز به تأیید هیأت تطبیق مصوبات نداشته باشد، اظهار کرد: در بودجه سال آینده موضوع دخل و خرج و مولدسازی با رعایت اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ باید مد نظر باشد و حتما در خزانه گردش پیدا کند. بودجه سال آینده هم بخش نقدی و هم بخش تعهدی دارد. در حوزه تعهدی استانداران این اختیار را دارند که مولدسازی کنند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز کنند و بدون تخصیص سازمان برنامه و بودجه مجددا تمام و کمال دریافت کنند. این فرصتی برای استانداران است تا طرح ها را به پایان برسانند. من با همه وجود به موضوع تمرکززدایی اعتقاد دارم و به لحاظ عملی و نظری مدافع آن هستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، انصافا ۹۰ میلیون نفر شهروند نشان دادند که هسته سخت نظام هستند. همه در میدان نشان دادند آنقدر بامحبت، باگذشت، شجاع و بامعرفت هستند که در مواجهه با این موضوعات، هر گلایه و نقدی را کنار می گذارند و از کشور، نظام و مردم خود دفاع می کنند لذا انصاف نیست به عنوان کسانی که از طرف مردم روی این صندلی ها نشسته ایم، مردم را دسته بندی کنیم.

اولویت دشمن در تهدیدات داخلی نسبت به هجمه خارجی است/ تمرکز دشمن بر نارسایی‌ها

وی با اشاره به پایان جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز آنقدر مسائل پیچیده است که این پیچیدگی خود یک علم می خواهد. «قطعیت» موضوعی است که در واقع قطعی نیست برای مثال کسی نمی تواند به صورت قطعی بگوید جنگ رخ می دهد اما چیزی که می توان محکم گفت این است که دشمن تهدیداتی برای ما دارد که قطعا وجود دارد و نباید ذره ای از آن غفلت کنیم. با نگاهی به سند امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی می بینیم که آنها در وهله اول، تهدیدات داخلی را بر هجمه خارجی اولویت داده اند.

قالیباف در ادامه وزارت کشور را ستون و استانداران را محوریت دانست و افزود: همه ما باید به مسائل اقتصادی به عنوان پایه نخست توجه کنیم. ما باید بدانیم که دشمن بر نارسایی ها متمرکز شده تا با سوار شدن بر آنها به هدف برسد. مشکلات اقتصادی، دوقطبی سازی، تنش زایی با بهانه های واهی و غیرواهی یکی از این موضوعات است که نیازمند نگاه امنیت ملی است.

معیشت مردم، اولویت دولت و مجلس/ بودجه ۱۴۰۵، آزمون بزرگ میان دولت و مجلس

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه باور رئیس جمهور بر اولویت قرار دادن معیشت مردم است، گفت: ما نیز در مجلس به صورت یکپارچه به تأمین معیشت مردم معتقد هستیم. معیشت صرفا به معنای اضافه کردن پول به مردم نیست بلکه باید قدرت خرید خانواده ها را تقویت کرد، افزایش داد و آن را حفظ کرد. افزایش درصد حقوق یک چیز است که باید انجام شود و سیاست جبرانی نیز چیز دیگری است که کالابرگ الکترونیکی یکی از آنهاست تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ آزمون بزرگ میان دولت و مجلس است، ابراز کرد: مردم به ما می نگرند. زمانی که مردم نجابت به خرج می دهند، تاب آوری دارند، شرایط سخت را تحمل می کنند و پدران و مادران شرمنده فرزندان خود هستند، ما باید کاری برای آنها انجام دهیم. بودجه با هر فرایندی پیش می رود اما باید بدانیم آنچه نهایی و تصویب می شود باید امیدآفرین باشد، دولت و مجلس به آن وفادار باشند و مردم به آن امید داشته باشند. دولت متعهد است تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد و آن را حفظ کند تا تورم زندگی آنها را دچار آسیب های جدی نکند و یا حداقل قابل تحمل باشد.

اولویت دشمن، راه‌اندازی جنگ روانی میان مردم است

دکتر قالیباف با اشاره به اهمیت رکن امنیت برای حفظ نظام، عنوان کرد: ما باید بدانیم اولویت دشمن در جنگ، جنگ ذهنی و روانی است و روح و روان مردم را تحت هجمه قرار داده تا بر نگاه آنها تأثیر بگذارد. ما نباید اجازه دهیم این آرامش بر هم بخورد. البته متأسفانه در جنگ شناختی دچار ضعف هایی هستیم که باید برطرف شود.

رئیس قوه مقننه راه مقابله با دشمن در حوزه داخلی و خارجی را قوی شدن است دانست و گفت: نیروهای مسلح بعد از جنگ ۱۲ روزه از جهت کمی و کیفی و مهم تر از آن، از لحاظ کسب تجربه توانستند تقویت شوند. این تجربه از عملیات های وعده صادق ۱، ۲ و ۳ در طراحی و نوع کار بود که اگر رخ نمی داد، تا ۵۰ سال دیگر نیز این تجربه را کسب نمی کردیم لذا این جنگ در کنار آسیب های خود باعث شد ما در این حوزه کسب تجربه کرده و تقویت شویم.

دشمن با آدرس غلط قصد گمراهی در اداره امور کشور را دارد

وی در ادامه با یادآوری اینکه ما در جنگ غافلگیر نشدیم بلکه در نحوه عملیات دشمن غافلگیر شدیم، گفت: با این وجود ظرف ۳ روز، آنچنان بر وضعیت مسلط شدیم که آمریکایی ها از روز هشتم به دنبال اتمام مخاصمه بودند و این حاکی از قدرت ماست. ما در حوزه جنگ شناختی، ایجاد آرامش و آسایش مردم باید اقدام کنیم.

رئیس دستگاه تقنینی کشور با بیان اینکه ما نباید اجازه دهیم دشمن با دادن آدرس غلط، ما را در انسجام و اداره امور کشور گمراه کند، اظهار کرد: هنوز گاهی درباره اینکه با ترامپ مذاکره کنیم یا نه بحث می شود. این مذاکره یک جاده انحرافی است. ما تا کنون همه کارهایی که باید انجام می شد را انجام دادیم. آنها ایران قوی را نمی خواهند بلکه ایرانی را می‌خواهند که در چارچوب هژمونی آن حرکت کنند که اگر اینگونه نباشد آنها استقلال، عزت و اقتدار ما را نمی‌خواهند. دوقطبی‌سازی‌هایی نیز در این بین ایجاد می‌شود که چیزی جز خسارت ندارد.

وقت دعوای سیاسی نیست؛ وقت خدمت جهادی به مردم است/ کشور نیازمند تصمیمات سریع و جامع است

وی افزود: امروز وقت دعوای سیاسی نیست بلکه وقت خدمت به مردم و کار جهادی است. وقتی پاسخ مثبت، با محبت و شجاعانه مردم را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم باید بی منت در مسیر خدمت به آنها گام برداریم. برخی می گویند به ما اختیار بدهید کار می کنیم، اختیار وجود دارد. تحریم قطعا کاغذپاره نیست و برای ما باعث بروز سختی شده است اما اینکه بگوییم امروز کشور امکان و اعتبار و ارز ندارد، قابل پذیرش نیست.

قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه امروز در کشور ظرفیت های لازم را داریم و صرفا در نوع استفاده، حکمرانی و به کار بستن آنها کارآمد نیستیم و آنطور که باید و شاید در میدان عمل نمی کنیم، بیان کرد: سیاست ما در تصمیم‌گیری با تأخیر مواجه است و جامع و کامل هم نیستند لذا در ادامه ناچار به تغییر می شویم که باعث آسیب بیشتر می شود؛ مشکلات اقتصادی یکی از این مسائل است. سیاست های ما در حوزه اقتصاد باید به گونه ای باشد که مردم، بازار و تولیدکنندگان با وجود شرایط سخت، بتوانند با ثبات گام بردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر کشور با کمک شما استانداران می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که باعث افزایش مشارکت شود و در این مسیر باید از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان و اقشار مختلف استفاده شود تا در نهایت بتوانیم انتخابات محلی باشکوهی برگزار کنیم و مردم در آن افتخارآفرینی کنند.

