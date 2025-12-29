به گزارش خبرنگار ایلنا، به گزارش ایلنا، کنفرانس بین المللی «دیپلماسی و مقاومت در مکتب حاج قاسم» در ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و زینب سلیمانی مدیر بنیاد قاسم‌سلیمانی برگزار شد.

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در نشست گفت: هر زمان صحبت از سردار شهید سلیمانی و هر جا سخن از ایشان است، صحبت از نماد مقاومت می‌شود. شهید سلیمانی این مکتب را در صحنه عمل به مکتب مقاومت تبدیل کرد. این سوال در محافل مطرح می‌شود که چرا جریان مقاومت با تمام مقابله‌ها از بین نرفته است. مقاومت یک طرز تفکر و شیوه کنش هوشمندانه در مقابل سلطه‌جویان است و متکی به فرد نیست که با شهادت فرماندهانش از میان برود.

وی افزود: در تجربیات اخیر که به تعبیر وزیر محترم امور خارجه مصداق دیپلماسی زیر آتش بود، شاهد بودیم که چگونه نیروهای مسلح دشمن را به پذیرش شکست مجبور کردند. دیگران هم دیدند که هر زمان خواستیم، به متجاوزان سیلی زده‌ایم. شهید سلیمانی معمار امنیتی درون‌زا بود، آن هم در منطقه‌ای که آغشته به سلاح‌های زیبای متجاوزین شده است. امروز با گزاره‌های مبهمی مواجه هستیم.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: یکی از این گزاره‌ها که صبح تا شب تبلیغ می‌شود، این است که عصر مقاومت تمام شده است. این تلاشی است برای ارائه خواست ایالات متحده و متحدانش، اما گزاره‌ای معیوب است. این چالش‌ها صرفاً برای جبهه مقاومت نیست و برای همه واضح است که جبهه باطل با چالش‌های فراوانی روبرو است. مقاومت یک محور برساخته نیست؛ بلکه یک ارزش ذاتی است و استمرار دارد. ما در منطقه پسااشغال حضور نداریم که به منطقه پسامقاومت فکر کنیم.

