وزیر کشور در نشست استانداران با رئیس مجلس:

باید برای مشکل تغییر و عدم ثبات مدیریت شهرداران چاره‌ای اندیشید

کد خبر : 1734534
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور گفت: باید دست به دست هم دهیم و چنانچه نیاز به اصلاح قانون است، روی آن تمرکز کنیم تا ثبات مدیریت شهرداران را داشته باشیم. یکی از مشکلات امروز، تغییر و عدم ثبات مدیریت شهرداران است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست استانداران با رئیس مجلس که صبح امروز برگزار شد، با تشکر از نگاه ویژه رئیس مجلس به وزارت کشور گفت: ما بیشترین همکاری را با کمیسیون‌های شوراها، امنیت ملی و عمران در مجلس داریم.

وی ادامه داد: انتخابات شوراها به صورت سراسری و تک‌انتخاباتی در این دوره برگزار می‌شود. البته در برخی از استان‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان را هم داریم. همچنین انتخابات در این دوره در تهران به صورت تناسبی برگزار می‌شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: باید دست به دست هم دهیم و چنانچه نیاز به اصلاح قانون است، روی آن تمرکز کنیم تا ثبات مدیریت شهرداران را داشته باشیم. یکی از مشکلات امروز، تغییر و عدم ثبات مدیریت شهرداران است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار به دست آمده در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، میانگین عمر مدیریتی شهرداران زیر ۲ سال است و این مناسب نیست؛ به نظرم فرصت کافی برای انجام پروژه‌ها و اجرای دیدگاه‌های مدیریتی از سوی شهرداران هم نیست و دلیل نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام نیز این است که شهردار جدید ممکن است به انجام پروژه شهردار قبلی اعتقادی نداشته باشد.

 

