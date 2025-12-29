به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست استانداران با رئیس مجلس که صبح امروز برگزار شد، با تشکر از نگاه ویژه رئیس مجلس به وزارت کشور گفت: ما بیشترین همکاری را با کمیسیون‌های شوراها، امنیت ملی و عمران در مجلس داریم.

وی ادامه داد: انتخابات شوراها به صورت سراسری و تک‌انتخاباتی در این دوره برگزار می‌شود. البته در برخی از استان‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان را هم داریم. همچنین انتخابات در این دوره در تهران به صورت تناسبی برگزار می‌شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: باید دست به دست هم دهیم و چنانچه نیاز به اصلاح قانون است، روی آن تمرکز کنیم تا ثبات مدیریت شهرداران را داشته باشیم. یکی از مشکلات امروز، تغییر و عدم ثبات مدیریت شهرداران است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار به دست آمده در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، میانگین عمر مدیریتی شهرداران زیر ۲ سال است و این مناسب نیست؛ به نظرم فرصت کافی برای انجام پروژه‌ها و اجرای دیدگاه‌های مدیریتی از سوی شهرداران هم نیست و دلیل نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام نیز این است که شهردار جدید ممکن است به انجام پروژه شهردار قبلی اعتقادی نداشته باشد.

