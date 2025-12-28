خبرگزاری کار ایران
رحیمی در تذکر شفاهی:

هوا دیگر شباهتی به اکسیژن ندارد؛ بیشتر شبیه غبار مرگ‌آور فشرده است

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصفهان زیر چادری از هوای مسموم در حال خفه شدن است، نسبت به وضعیت نگران‌کننده آلودگی هوا در این استان هشدار داد.

به گزارش ایلنا، رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس،رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: امروز اصفهان زیر چادری از هوای مسموم خفه می‌شود؛ هوایی که دیگر شباهتی به اکسیژن ندارد و بیشتر شبیه غبار مرگ‌آور فشرده است.

وی افزود: نفس کشیدن در این شهر به یک چالش زیستی تبدیل شده و گویی هر دم و بازدم، بهایی سنگین است که مردم در ازای بی‌توجهی‌ها می‌پردازند. شاخص آلودگی هوا دیگر فقط یک عدد نیست، بلکه هشداری زنده است که هر صبح بر چهره کودکان، سالمندان و کارگران می‌نشیند.

رحیمی دشتلوئی ادامه داد: مردم اصفهان با سفره‌ای از سرفه‌های خشک، چشم‌های ملتهب و تنگی نفس‌هایی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، شهادت می‌دهند که هوا نه‌تنها آلوده، بلکه به مرز تحمل‌ناپذیر رسیده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: این روزها باد به جای طراوت، بار سنگین آلاینده‌ها را جابه‌جا می‌کند و هر گوشه شهر را لایه‌ای از دوده، سرب، اکسیدها و ذرات معلق سمی می‌پوشاند. آسمانی که باید نماد آرامش باشد، به سقفی آهنی و بی‌روح تبدیل شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری مسئولان، نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد و خواستار توجه جدی دولت و دستگاه‌های مسئول به بحران آلودگی هوا در استان اصفهان شد.

