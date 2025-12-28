وی افزود: نفس کشیدن در این شهر به یک چالش زیستی تبدیل شده و گویی هر دم و بازدم، بهایی سنگین است که مردم در ازای بی‌توجهی‌ها می‌پردازند. شاخص آلودگی هوا دیگر فقط یک عدد نیست، بلکه هشداری زنده است که هر صبح بر چهره کودکان، سالمندان و کارگران می‌نشیند.

رحیمی دشتلوئی ادامه داد: مردم اصفهان با سفره‌ای از سرفه‌های خشک، چشم‌های ملتهب و تنگی نفس‌هایی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، شهادت می‌دهند که هوا نه‌تنها آلوده، بلکه به مرز تحمل‌ناپذیر رسیده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: این روزها باد به جای طراوت، بار سنگین آلاینده‌ها را جابه‌جا می‌کند و هر گوشه شهر را لایه‌ای از دوده، سرب، اکسیدها و ذرات معلق سمی می‌پوشاند. آسمانی که باید نماد آرامش باشد، به سقفی آهنی و بی‌روح تبدیل شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری مسئولان، نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد و خواستار توجه جدی دولت و دستگاه‌های مسئول به بحران آلودگی هوا در استان اصفهان شد.