وی افزود: تعامل همزیستی قانون و دولت است و نه غیبت قانون به نفع دولت و متذکر شد که تعارض قانون و دولت نباید موجب تعطیلی قانون شود.

حسین‌پور با تأکید بر نقش نمایندگان گفت: ما وکلای سکوت نیستیم و مجلس اتاق انتظار مصلحت‌های بی‌زمان نیست. وقتی مردم زیر بار تورم، گرانی ارز و طلا خم شده‌اند، تعویق نظارت نوعی تصمیم علیه امیدی است که مردم با رأی خود به این خانه آورده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به رئیس مجلس و نیکزاد نایب رئیس مجلس افزود: شما سوگند خورده‌اید پاسدار قانون باشید نه قیم نمایندگان؛ استیضاح حق هر نماینده است، اما نباید بهانه‌هایی مانند مصلحت باعث شود وزیر ناکارآمد مصون بماند و نماینده پاسخگو نباشد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دوازدهم تصریح کرد: شش سال است می‌شنویم الان وقتش نیست و در شرایط فعلی مصلحت نیست، اما بحران‌ها از آنجا آغاز می‌شود که نظارت به بهانه مصلحت از صحن مجلس کنار گذاشته شود.

حسین‌پور افزود: اگر مجلس صدای مردم نباشد، تنها شاهد رنج آنان خواهد بود و این امر قابل قبول نیست./