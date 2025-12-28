خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسین پور در تذکر شفاهی:

استیضاح وزیر ناکارآمد حق نمایندگان است/ مجلس اتاق انتظار مصلحت‌های بی‌زمان نیست

استیضاح وزیر ناکارآمد حق نمایندگان است/ مجلس اتاق انتظار مصلحت‌های بی‌زمان نیست
کد خبر : 1734174
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم سردشت در مجلس گفت: استیضاح حق هر نماینده است، اما نباید بهانه‌هایی مانند مصلحت باعث شود وزیر ناکارآمد مصون بماند و نماینده پاسخگو نباشد.

به گزارش ایلنا، کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود با اشاره به فلسفه سیاست و تعامل تأکید کرد: تعامل زمانی معنا دارد که قدرت خود را به قانون مقید بداند وگرنه نام دیگر آن تعلیق مسئولیت است.

وی افزود: تعامل همزیستی قانون و دولت است و نه غیبت قانون به نفع دولت و متذکر شد که تعارض قانون و دولت نباید موجب تعطیلی قانون شود.

حسین‌پور با تأکید بر نقش نمایندگان گفت: ما وکلای سکوت نیستیم و مجلس اتاق انتظار مصلحت‌های بی‌زمان نیست. وقتی مردم زیر بار تورم، گرانی ارز و طلا خم شده‌اند، تعویق نظارت نوعی تصمیم علیه امیدی است که مردم با رأی خود به این خانه آورده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به رئیس مجلس و نیکزاد نایب رئیس مجلس افزود: شما سوگند خورده‌اید پاسدار قانون باشید نه قیم نمایندگان؛ استیضاح حق هر نماینده است، اما نباید بهانه‌هایی مانند مصلحت باعث شود وزیر ناکارآمد مصون بماند و نماینده پاسخگو نباشد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دوازدهم تصریح کرد: شش سال است می‌شنویم الان وقتش نیست و در شرایط فعلی مصلحت نیست، اما بحران‌ها از آنجا آغاز می‌شود که نظارت به بهانه مصلحت از صحن مجلس کنار گذاشته شود.

حسین‌پور افزود: اگر مجلس صدای مردم نباشد، تنها شاهد رنج آنان خواهد بود و این امر قابل قبول نیست./

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی