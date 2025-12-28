قاسمی در تذکر شفاهی:
آیا با عدم افزایش حقوق و تشدید مشکلات بازنشستگان توجه به محرومین محقق میشود؟
نماینده مردم شهرضا گفت: آقای رئیس جمهور آیا با عدم افزایش حقوق ها متناسب با تورم و عدم پیش بینی اعتبارات متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بودجه توجه محرومین محقق می شود؟
به گزارش ایلنا، حبیب قاسمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، هفت دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری، اظهار داشت: با درود و سلام به شهدا به ویژه شهید بشارتی که امروز سالگرد شهادت ایشان است به رئیس جمهور تاکید میکنم ما به صداقت شما اعتماد داریم وقتی از رسیدگی به محرومین سخن میگویید اما آیا این وضعیت توجه به مردم و محرومین است؟
وی ادامه داد: کدام محروم؟ در حالی که در بودجه پر از اشکال است و آیا عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و عدم شفافیت در قیمت حاملهای انرژی و عدم پیشبینی منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مالیاتها رسیدگی به محرومین است ؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: آیا به بهانهی عدم انگیزه مسئولین را باید مردم پاسخگو باشند و آیا کاهش اعتبارات ۹۶ درصدی مولد سازی و عدم توجه به معلمان حق التدریس و نهضتی مناسب با شعار های شماست ؟
وی در پایان در تذکری خطاب به قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی شد.