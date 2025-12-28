وی ادامه داد: کدام محروم؟ در حالی که در بودجه پر از اشکال است و آیا عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و عدم شفافیت در قیمت حامل‌های انرژی و عدم پیش‌بینی منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها رسیدگی به محرومین است ؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: آیا به بهانه‌ی عدم انگیزه مسئولین را باید مردم پاسخگو باشند و آیا کاهش اعتبارات ۹۶ درصدی مولد سازی و عدم توجه به معلمان حق التدریس و نهضتی مناسب با شعار های شماست ؟

وی در پایان در تذکری خطاب به قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی شد.