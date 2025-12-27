امیر فولادی:
آماده حضور قدرتمندانه در مسابقات دانشجویان نظامی جهان هستیم
رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح، انتخاب نفرات برتر برای تشکیل تیم ملی و حضور در مسابقات دانشجویان نظامی جهان را از اهداف برگزاری این المپیاد برشمرد.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ دوم «جمشید فولادی» در حاشیه افتتاحیه چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح که صبح امروز (شنبه) به میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، در جمع خبرنگاران، هدف اصلی از برگزاری این المپیاد را ارتقای سطح آمادگی جسمانی، نشاط، شادابی و روحیه دانشجویان دانشگاههای افسری دانست و اظهار داشت: انتخاب نفرات برتر برای تشکیل تیم ملی و حضور در مسابقات دانشجویان نظامی جهان (سیزم) در سال آینده، دیگر هدف مهم این دوره از مسابقات است.
امیر فولادی ادامه داد: برترینهای این مسابقات، توسط مربیان شناسایی و برای اردوهای آمادگی دعوت خواهند شد تا انشاءالله با تشکیل تیمی قدرتمند، در رقابتهای جهانی حاضر شویم.
رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستادکل نیروهای مسلح درخصوص شرکتکنندگان این المپیاد گفت: شرکتکنندگان در این المپیاد را دانشجویان پایور دانشگاههای افسری و کارکنان رسمی و پیمانی نیروهای مسلح تشکیل میدهند.