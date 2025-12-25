به گزارش ایلنا، شمس‌الدین حسینی پنج‌شنبه ۴ دی در نشست با فعالان اقتصادی استان سمنان در اتاق بازرگانی استان سمنان اظهار کرد: اگر با همین دست فرمان حرکت کنیم سال ۱۴۰۵ از امسال هم سخت‌تر خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی روندهای ناصواب در حوزه اقتصادی افزود: آیا کشورهای دیگر نمی‌دانند به طور مثال ۵ درصد مالیات بد ارزش‌افزوده بگذارند؟

وی با بیان اینکه بودجه مهمترین ابزار سیاست مالی است، تصریح کرد: یقینا بدون اصولگرایی هم‌افزایی در اقتصاد نمی‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم.

حسینی با بیان اینکه همه فعالان و سربازان حوزه اقتصاد به این باور رسیده‌اند که حل مسائل اقتصادی، بدون همراهی و هم‌گرایی همه گروه‌ها امکان‌پذیر نیست، افزود: متاسفانه ما به جای مدیریت در اقتصاد، دخالت در اقتصاد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور حمایت از تولید است، ادامه داد: باید نه‌تنها در حوزه تولید، بلکه در واردات نیز باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل شود به‌گونه‌ای که یا واردات انجام نشود یا دست‌کم با کمترین هزینه ممکن صورت گیرد، چراکه هرگونه هزینه اضافی در نهایت به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی رویه‌های مشکل‌ساز گمرکی در کشور خاطرنشان کرد: البته اخیرا یک موافقتنامه گمرکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد که اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و اجرای آن باید برای صادرکنندگان نیز اعمال شود.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به معضل ماندگاری کالاها در گمرک گفت: هر چه ترخیص کالا در گمرک کمتر شود هزینه تولید کمتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان کشورها بر اساس شاخص‌های مشخصی سنجیده می‌شود و حتی اعتبار واردکننده خارجی می‌تواند موجب اعمال شرایط سخت‌گیرانه‌تر شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین در شورای اقتصادی استان سمنان با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: کم‌آبی یک مساله جدی و فراگیر در کشور است که ریشه در شرایط اقلیمی و نحوه مدیریت منابع دارد.

حسینی افزود: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر و توزیع بارش به‌شدت نامتوازن است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق میزان بارندگی به حدود پنج هزار میلی‌متر می‌رسد، در حالی که در برخی نقاط دیگر کمتر از ۵۰ میلی‌متر گزارش می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی آب گفت: موضوع آب برای کشور بسیار حیاتی است و باید در روایت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و حتی آموزشی، توجه ویژه‌تری به آن شود تا حساسیت عمومی نسبت به این مساله افزایش یابد.

