روایت مدیرعامل شرکت معدنجوی طبس از اقدامات صورت گرفته در روزهای پس از حادثه تاکنون
سومین روز پانزدهمین تور نظارتی اصحاب رسانه با بازدید از معدن طبس و برگزاری نشست مشترک با مدیران این مجموعه همراه شد؛ جایی که رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر استفاده از احکام بدل از حبس، از نقش دستگاه قضایی در احیای چرخه تولید و صیانت از اشتغال ۱۷۰۰ کارگر سخن گفت
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت معدنجوی طبس، در نشست خبری که ظهر امروز در سومین روز تور بازدید خبرنگاران از معدن طبس برگزار شد، گفت: «بعد از ۱۵ ماه از آن حادثه تلخ، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه میکنم. از صمیم قلب عذرخواهی میکنم بهواسطه رنج و داغی که این حادثه برای خانوادههای همکارانم و هموطنانم به همراه داشت.»
وی ادامه داد: «ما یک شرکت تازهکار نیستیم و بیش از سی سال از فعالیت ما میگذرد. هرگز تصور نمیکردم با چنین حادثهای روبرو شویم، در حالی که پیش از وقوع حادثه، اقداماتی برای ارتقای ایمنی انجام شده بود.»
مدیرعامل شرکت معدن جو طبس با اشاره به وقوع انفجار در معدن و جانباختن بیش از ۵۰ کارگر گفت: «زمانی که این حادثه غمبار رخ داد و کارشناسیهای مختلف صورت گرفت، مشخص شد انفجار گاز عامل اصلی بوده است. در لحظه حادثه، ۲۵۲ نفر در شیفت مشغول به کار بودند و همکاران ما موفق شدند بیش از ۱۸۰ نفر را خارج کنند که مانع از وسعت بیشتر فاجعه شد.»
مجتهدزاده درباره اقدامات امدادرسانی در روزهای اولیه حادثه گفت: «برداشت من این بود که نمیتوانیم معدن را سریعاً روشن کنیم و اعلام کردیم تا ۱۵ مهرماه همان سال معدن تعطیل شود. همکارانم گفتند که نمیتوانند با بیمه بیکاری زندگی کنند و از من خواستند پای کار بایستم. این موضوع به دادگستری اعلام شد و سیستم قضایی هم نظارت دقیق داشت و هم فرصت احیای فعالیت معدن را فراهم کرد که بخش عمده آن مرهون همکاری بدنه معدن است.»
وی افزود: «سه محور را در دستور کار قرار دادیم:اول، خانوادههای عزیزان از دست رفته بودند. خوشبختانه شرکت پوشش بیمهای داشت و وظایف قانونی خود را انجام دادیم و در طول این مدت تا جایی که ممکن بود در خدمت خانوادهها بودیم و امیدواریم در آینده نیز شرمنده همکاران از دست رفته نباشیم.
مجتهدزاده گفت: دوم، شناسایی سریع نواقص و اقدام برای ارتقای ایمنی. دستگاههایی از خارج خریداری شد، اقدامات اساسی در زمینه ایمنی گاز صورت گرفت و شبکههای تهویه برای بلوکهای سی و بی انجام و کنترل شدند. ۶۲ دستگاه گازسنج مستقر شد تا سطح سنجش گاز نسبت به قبل از حادثه ارتقا یابد. در زمینه آموزش، وزارت کار مرکز تحقیقات ایجاد کرد و آموزش حین کار برای کارگران و کارشناسان انجام شد. نصب سیستم مانیتورینگ نیز طبق دستور قضایی در حال اجراست و دستگاههای فاز اول از چین ارسال شده و کارشناسان برای آموزش اعزام شدند. پیشبینی میکنیم دستگاهها ظرف سه ماه آینده وارد شوند و گزارش اقدامات به دستگاه قضایی ارائه میشود.
وی افزود: سوم، اولویتهای معدن و همت جمعی کارگران برای حفظ معدن. اقدامات ارتقای وضعیت معیشتی انجام شد، اگرچه وضعیت همکاران نسبت به سایر معادن خصوصی بهتر است، اما با شرایط اقتصادی کنونی، وضعیت زیستی همکاران هنوز مناسب نیست.»
مدیرعامل این شرکت در ادامه گفت: «از اینکه فرصت دوباره برای فعالیت به ما داده شد، سپاسگزارم. اقدام دولت در صاحبخانه کردن خانواده همکاران متوفی بسیار مهم بود.»
مجتهدزاده درباره حکم جایگزین به جای حبس گفت: «سه سال حبس تعلیقی همراه با اقدامات ارتقای ایمنی و ارتقای رفاه خانوادههای متوفی، بخشی از حکم جایگزین بود.»
وی درباره حقوق کارگران گفت: «قبلاً اعلام شده بود پرداختی کارگران ۱۲ میلیون تومان است. براساس حقوق آبان ماه، متوسط پرداختی کارگری اکنون ۳۵ میلیون تومان است و قبل از حادثه بین ۱۸ تا ۳۰ میلیون بود. در این معدن حتی یک روز معوقه حقوق، تأمین اجتماعی یا قسط نداشتهایم.»
مدیرعامل شرکت معدن جو طبس درباره مصدومان حادثه گفت: «۱۲ مصدوم داشتیم که ۴ نفر در روز اول سرپایی درمان شدند. ۸ نفر باقیمانده مراحل درمان را گذراندند و بیمارستان اعلام کرده دیگر نیازی به بستری نیست. از این مصدومان، ۴ نفر آسیب جدیتر داشتند و درمان سه نفر ادامه دارد. از روز حادثه ماهی ۱۵ میلیون تومان علاوه بر بیمه تکمیلی به آنها پرداخت میکنیم. برای یکی از این همکاران، خانهای در روستای محل زندگیاش تهیه شد و آماده تحویل است.»
وی افزود: «دولت هم برای خانواده متوفیان و هم برای مصدومان در تهیه خانه کمک کرد. مستمری کارگران مصدوم براساس تبصره ۶۶ به مدت ۱۰ سال به تأمین اجتماعی پرداخت شد و ماهی ۱۵ میلیون تومان کمک هزینه درمان دریافت میکنند.»
در ادامه، محمدجعفر عبدالهی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی، با حضور در محل حادثه گفت: «هدف از حضور ما بررسی دقیق ابعاد حادثه، پیگیری جبران خسارات به خانواده جانباختگان، رسیدگی به وضعیت کارگران و ارزیابی تدابیر ایمنی و تداوم فعالیت معدن است. روند رسیدگی قضایی و صدور احکام پیشتر تشریح شده و تمرکز ما بر وضعیت فعلی معدن و اقدامات اصلاحی است.»
وی ادامه داد: «در چارچوب قانون، با مقصران حادثه برخورد شده و احکام لازم صادر شد. مشکلات ساختاری صنعت زغالسنگ، مانند بدهیهای معوق و تفاوت قیمت زغال داخلی و وارداتی، همچنان وجود دارد. حمایت هدفمند از معادن داخلی میتواند به کاهش واردات و ارتقای ایمنی و پایداری کمک کند.»
عبدالهی افزود: «از محل استراحت کارگران نیز بازدید کردیم. پیشتر شرایط خوابگاهها مناسب نبود و تذکر داده شد. شرکت معدن بلافاصله نسبت به اصلاح و بهسازی فضاهای خوابگاهی اقدام کرد و اکنون شرایط خوابگاهها تا حد قابل قبول بهبود یافته است.»
وی درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: «در شهرستان طبس ۱۶ معدن فعال وجود دارد که تنها یکی مکانیزه است و متعلق به شستا و سازمان تأمین اجتماعی است. سایر معادن به شکل سنتی فعالیت میکنند. برای تأمین ایمنی پایدار، ناگزیر باید به سمت مکانیزهسازی حرکت کنیم. با توجه به ضعف بنیه اقتصادی معادن و پرداخت دیرهنگام مطالبات، این مسیر باید تدریجی و با حمایت مالی و اعتباری طی شود. پیشنهاد ما اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به خود آنها و تسهیلات بانکی ویژه برای ارتقای ایمنی و مکانیزهسازی است.»
وی در پایان گفت: «سازمان نظام مهندسی معدن نظارت فعال دارد و نواقص را پیگیری میکند. دستگاه قضایی نیز فعال است و جلسات متعدد برگزار، موضوعات پیگیری و مصوبات لازم ابلاغ شده است. شما با تلاش خود، نه تنها چرخ زندگی خانوادهها، بلکه چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمیآورید. برای همکاران عزیزی که در شهریورماه ۱۴۰۳ جان باختند، طلب مغفرت و برای خانوادههایشان صبر و آرامش مسئلت داریم. حضور خبرنگاران طی سه روز گذشته در تور رسانهای قوه قضاییه شایسته تقدیر است.»