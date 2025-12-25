خبرگزاری کار ایران
سلیمی در گفت‌وگو با ایلنا:

لایحه بودجه دارای اشکالات جدی است/ انتقاد از اضافه شدن ردیف‌ بودجه معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و استانداری‌ها

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت:در بودجه‌ نهاد ریاست جمهوری بعضی از ردیف‌ها اضافه شده و مشخص نیست چرا؟ مثلا یک ردیف ساختند برای معاونت اجرایی آقای قائم پناه نوشته‌اند که ایشان کمک حقیقی و حقوقی به افراد انجام دهد و این ردیف یک عدد بسیار بزرگی هم دارد.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بودجه سال آینده که روز سه‌شنبه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، گفت: باید حتما به طور دقیق ما در صحن و کمیسیون مجلس لایحه ارسال شده از سوی دولت را مورد بررسی قرار دهیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن  مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بودجه دارای اشکلات جدی است، بیان کرد: مگر می‌شود تورم در کشور ۵۰ درصد باشد اما حقوق کارکنان  ۲۰ درصد اضافه شود؟ در ایجاد تورم که مردم مقصر نبوده‌اند دولت این کار را کرده است. عامل تورم دولت بوده است و باید فکری به حال آن هم داشته باشد.

وی یادآور شد: آقای پزشکیان هم در دوران انتخابات شعارشان مهار تورم بود. ایشان گفتند با مردم صداقت دارند و در زمان انتخابات گفتند؛ می‌دانید گوشت کیلویی چند است؟ ما هم سوال خود ایشان را از خودشان می‌پرسیم و اسمش را می‌گذارم سوال آقای پزشکیان از خود آقای پزشکیان، «آقای پزشکیان می‌دانید گوشت کیلویی چند است؟»  می‌دانید برنج و روغن  چقدر است؟ این سوالات از حرف‌های خود ایشان است.

سلیمی خاطرنشان کرد: امروز آقای پزشکیان یا می‌داند چه خبر است یا نمی‌داند. اگر می‌داند و  با  این وجود حقوق‌ها را تنها ۲۰ درصد اضافه کرده است که وامصیبتا. اگر نمی‌داند  و اطلاعات دقیق را مشاورنشان به ایشان انتقال نداده‌اند که بازهم وامصیبتا.

وی ادامه داد: مثال‌هایی در این زمینه وجود دارد، مثلا در بودجه‌ نهاد ریاست جمهوری بعضی از ردیف‌ها اضافه شده و مشخص نیست چرا؟ مثلا یک ردیف ساختند برای معاونت اجرایی آقای قائم پناه نوشته‌اند که ایشان کمک حقیقی و حقوقی به افراد انجام دهد و این ردیف یک عدد بسیار بزرگی هم دارد.

این نماینده مجلس با طرح این پرسش این ردیف ( اضافه شدن بودجه معاونت اجرایی)  به چه منظور است، گفت: ایشان چه کاره هستند که بخواهند به افراد کمک حقیقی و حقوقی انجام دهند؟ ایشان معاون اجرایی است برود به دنبال اجرایی کردن کارها، کمک حقیقی و حقوقی  یعنی چه ؟ 

وی با بیان این که در موارد دیگر به طور مثال یک ردیف ساختند به عنوان تنخواه و در اختیار استاندار برای سفرهای استانی رئیس‌جمهور قرار داده‌اند، اظهار داشت: این ردیف‌ها چه مبنایی دارد؟ برای چه کارهایی هستند؟ این موارد و مواردی از این دست اشکلاتی است که در بودجه وجود دارد و ما هم در مجلس حتما این موارد را پیگیری خواهیم کرد.

