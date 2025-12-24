پیشنهاد صدور بخشنامه در خصوص ساماندهی اختلاف در صلاحیت پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور

به کزارش ایلنا، پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب به ریاست حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، صبح امروز سوم دی ماه برگزار و در خصوص موضوع اختلاف در صلاحیت پرونده‌های کیفری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حجت الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با تبریک فرارسیدن ماه رجب به روایتی از پیامبر اکرم درباره ماه رجب اشاره کرد و گفت: هیچ ماهى به پایه عظمت و فضیلت ماه رجب نمی‌رسد، ان‌شاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت فرماید که بتوانیم از برکات این ماه عزیز نهایت استفاده را ببریم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به موضوع جلسه تصریح کرد: بحث در مورد اینکه در پرونده‌های حل اختلاف کیفری آیا با ارسال پرونده از مرجع مبداء به مرجع دیگر به لحاظ وجود سابقه در آن مرجع در حالی که سابقه‌ای وجود نداشته و یا مختومه شده باشد اختلاف محقق و باید پرونده جهت حل اختلاف به دیوان ارسال شود و یا اینکه، چون منشاء اختلاف وجود نداشته و یا مرتفع شده است اصولاً اختلافی حادث نشده و پرونده باید به مرجع اولیه اعاده شود، نیازمند کار کارشناسی و بررسی جامع توسط معاونت ارجاع و امور شعب و کارگروه‌های تخصصی است.

وی تاکید کرد: معاونت ارجاع و امور شعب دیوان عالی کشور موضوع را به صورت دقیق و با رعایت همه جوانب امر مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود آیا با انجام اقدامات اولیه با استفاده از سامانه‌های موجود، امکان رفع این مشکل قبل از ارجاع وجود دارد یا خیر؟ و راهکار‌های فنی و قانونی در این خصوص لحاظ شود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: پیشنهادات مطرح شده در جلسه تخصصی روسای شعب جمع بندی و در نهایت ان شاء الله در قالب بخشنامه‌ای موضوع حل اختلاف در صلاحیت پرونده‌های کیفری ساماندهی شود و مجلس شورای اسلامی نیز مواردی را که در خصوص اصلاح قانون به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه شده است را هر چه زودتر تعیین تکلیف کند.

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم نظارت روسای شعب بر عملکرد کارکنان دفاتر و اعضای شعبه تاکید کرد و گفت: شما قضات بزرگوار بیش از بنده و پیش از بنده به اعتبار و جایگاه دیوان عالی کشور آگاه و معتقد هستید و از شخصیت‌های فرهیخته دستگاه قضا به شمار می‌روید که بر این کرسی‌ها تکیه زده‌اید، کار و خدمات شما با یک قاضی جدیدالورود قابل مقایسه نیست، لذا بر عملکرد دفاتر و اعضای شعبه در خصوص رعایت نظم و حضور فعال و جدی نظارت لازم را اعمال نمائید.

وی در پایان بر ضرورت استفاده از تجارب قضات پیشکسوت و فرهیخته دیوان عالی کشور در رفع اشکالات و ایرادات و مسائل مبتلا به قوه قضائیه عنوان کرد: ان شاء الله در جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه کلیه نظرات و پیشنهادات به منظور بهبود امور و رفع مسائل مبتلابه قوه قضائیه منعکس خواهد شد.

گفتنی است: در پایان این جلسه حمید درخشان نیا به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور از سوی رئیس دیوان عالی کشور معارفه شد.