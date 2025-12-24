کاظمی:
هیچ مشکلی در حوزه آموزش مجازی مدارس وجود ندارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره توزیع شیر در مدارس ابتدایی دولتی گفت: در مدارس ابتدایی دولتی توزیع شیر انجام میشود اما اگر موردی است، من امروز پیگیری میکنم.
وی درباره سند آموزش مجازی تصریح کرد: چنین چیزی نداریم. ما آموزش مجازی را از قبل پیگیری میکردیم. برنامهاش روشن است، تقسیمبندیها و ساعات ارائه بهطور دقیق مشخص شده است. این کار توسط معلمان انجام میشود و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد.