کاظمی:

هیچ مشکلی در حوزه آموزش مجازی مدارس وجود ندارد
وزیر آموزش و پرورش گفت: ما آموزش مجازی را از قبل پیگیری می‌کردیم. برنامه‌اش روشن است، تقسیم‌بندی‌‌ها و ساعات ارائه به‌طور دقیق مشخص شده است. این کار توسط معلمان انجام می‌شود و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره توزیع شیر در مدارس ابتدایی دولتی گفت: در مدارس ابتدایی دولتی توزیع شیر انجام می‌شود اما اگر موردی است، من امروز پیگیری می‌کنم.

وی درباره سند آموزش مجازی تصریح کرد: چنین چیزی نداریم. ما آموزش مجازی را از قبل پیگیری می‌کردیم. برنامه‌اش روشن است، تقسیم‌بندی‌‌ها و ساعات ارائه به‌طور دقیق مشخص شده است. این کار توسط معلمان انجام می‌شود و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

 

