رستمی در تذکر شفاهی:

مصابق ماده ۴۱ قانون حقوق کارگران را با توجه به تورم افزایش دهید

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی طی تذکری به شرایط ناخوشایند کشور گفت: از دولت می‌خواهم جهت افزایش حقوق کارمندان ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و از شورای عالی کار نیز انتظار دارم ماده ۴۱ قانون را برای افزایش حقوق کارگران اجرا کنند و افزایش حقوق برابر نرخ تورم باشد.

به گزارش ایلنا، محمد رستمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گفت: امروز کارمندان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران با حقوق‌هایی زندگی می‌کنند که کفاف حداقل زندگیشان را نمی‌دهد.

نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: نظامیان و نیروهای جان برکف و مقتدر که امنیت کشور را تامین می‌کنند با دریافتی‌هایی مواجه هستند که شرایط معیشتی آنها را تامین نمی‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: از دولت می‌خواهم جهت افزایش حقوق کارمندان ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و از شورای عالی کار نیز انتظار دارم ماده ۴۱ قانون را برای افزایش حقوق کارگران اجرا کنند و افزایش حقوق برابر نرخ تورم باشد.

نماینده مردم نیشابور،فیروزه و زبرخان تأکید کرد: ما در مجلس باید فاز جنگی خود را همچون زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تصمیم‌گیری اقتصادی و معیشتی حفظ کنیم، دولت باید نسبت به افزایش نرخ دلار و تورم سرسام آور بی‌تفاوت نباشد و پاسخگوی مجلس و مردم باشد.

رستمی خاطرنشان کرد: باز هم تاکید می‌کنم:ما در اقتصاد کشور درگیر هدررفت منابع هستیم و سوء مدیریت مهمترین ناترازی کشور است.

 

