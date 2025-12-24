فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی مطرح کرد؛
خنثیسازی گروگانگیری در پرواز تهران- مشهد در اواسط آبان و تهدید بمبگذاری در روزهای اخیر
روز دوم جنگ، ۸۰ هواپیما از جنوب تهران به سایر نقاط ایران اعزام شدند
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: در اواسط آبان گذشته در مسیر تهران به مشهد شخصی که از قدرت بدنی مناسبی برخوردار بود، قصد خلع سلاح سرتیم گارد امنیت پرواز را داشت و اشارهای هم به تصمیم خود برای گروگانگیری در این مسیر مطرح کرده بود. موارد متعددی داشتیم که این مورد هم توسط همکاران بنده خنثی شد و بدون اینکه مشکلی ایجاد شود این پرواز به سلامت در مشهد فرود آمد. تهدیداتی هم مبنی بر بمبگذاری و موضوعات اینچنینی هم در روزها و ماههای گذشته داشتیم که آن هم با تدابیر همکاران بنده، به مشکل خاصی برخورد نکردیم .
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی به مناسبت چهلویکمین سالروز فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر استقرار سپاه در فرودگاه جهت برقراری امنیت پروازها و تأسیس حفاظت پرواز، با حضور سردار سرتیپ دوم هادی ملانوری، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، برگزار شد.
سردار ملانوری گفت: همانطور که مستحضر هستید، در سال ۱۳۶۳، در اوج جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و همچنین جنگهای شهری و تهاجمات منافقین و کفار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، مقوله عملیاتهای تروریستی و هواپیماربایی از خرداد ۶۳ تا مهرماه به اوج خود رسید. در آن شرایط، امام عزیز فرمان مبارکی را به سپاه صادر فرمودند و عملیات مقابله با هواپیماربایی و اقدامات تقابلی با معاندین در صنعت هوانوردی به سپاه پاسداران واگذار شد.
وی ادامه داد: حضرت امام در سالهای پایانی عمر خود تأکید فرمودند که با توجه به اقدامات سپاه پاسداران در مقابله با هواپیماربایان، سپاه مسئول حفاظت از صنعت هواپیمایی است. فرمان دقیق رهبری در اواخر دهه شصت این بود که سپاه پاسداران مسئولیت دارد برای مقابله با هواپیماربایی و تهدیداتی که علیه صنعت هوانوردی وجود دارد، اقدام نماید. امروز در صنعت هوانوردی، تکلیف مقابله با هواپیماربایی بر عهده ماست و امیدواریم همچون ۴۱ سال گذشته، با دعای خیر امام راحل عظیمالشأن و دعای خیر رهبری و مردم شریف ایران، بتوانیم بهطور صددرصد در این مأموریت شبانهروزی موفق عمل کنیم.
سردار ملانوری با تأکید بر اینکه از بدو شروع فرمان حضرت امام، پاسداران انقلاب با توجه ویژه به فرامین امامین انقلاب و تکلیفی که از سوی شورای امنیت ملی بر عهده آنها گذاشته شده بود، توانستند موفق باشند، بیان کرد: قطعاً دعاهای خیر شهدای عظیمالشأن هم سرلوحه کار این عزیزان بوده است. در یک سال گذشته، همانطور که اشاره کردید، با تحریمهایی در صنعت هوایی روبهرو بودیم و بهعلاوه جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز داشتیم.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: چند روزی در خرداد ۱۴۰۴، به دلیل اینکه هواپیماهای ما روی زمین بودند، عزیزان در زمین مشغول دفاع بودند، اما بهغیر از این چند روز، در ۴۱ سال گذشته در آسمان بودند و بهطور تقریبی ۵۰۰ پرواز در روز انجام میشود و فعالیتها در ۶۷ فرودگاه عملیاتی کشور ادامه داشته است.
سردار ملانوری اضافه کرد: اقداماتی در سالهای گذشته انجام شده که اسباب پیشگیری بوده است. ابزار و لوازمی مانند دستگاههای ایکسری و دستگاههای کمکبازرسی را پیگیری میکنیم و بخشی تأمین شده است. مشکلاتی که در واردات برخی تجهیزات داریم، به دلیل تحریمهاست و در حال برطرف کردن آن هستیم، اما مشکل خاصی نداریم. مشکلاتی وجود داشته که نیروهای سپاه از فناوری صنعت هوانوردی عقب بمانند، اما این مشکلات برطرف شده است.
وی در رابطه با همکاری با وزارت راه و اتفاقی که اخیراً در یکی از فرودگاهها برای خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، رخ داده بود، گفت: نیروهای ما صادقانه و بهطور جدی در حال انجام فعالیتها هستند و همکاری سپاه با تمام مراجع و نقشآفرینان در حوزه صنعت هوانوردی، یعنی برادران ناجا، واجا و حراستها، در بهترین شرایط قرار دارد.
سردار ملانوری گفت: خدا را شکر میکنیم که این همکاری با توجه به تهدیدات نوظهور موفق بوده است. همکاران در چارچوب قوانین اقدام کردند، ولی انتظار ما هم این است که مردم عزیز و مقامات در حوزه امنیت و امنیت پرواز تا حدودی صبوری به خرج دهند. در آنجا هم توقع این بود که طرفین همکاری بیشتری داشته باشند و در آن استان انتظار ما این بود که برای خانم وزیر مشکلی ایجاد نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که بعد از حمله رژیم صهیونیستی چه تغییراتی صورت گرفته است، تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی خرداد ۱۴۰۴ که به واسطه همه مستکبرین عالم و با حضور رژیم صهیونیستی انجام شد، با وجود همه هزینهها، شهادت عزیزانمان باعث شد که همه نیروها نقاط ضعف خود را برطرف کنند.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: ما هم در تلاش بودیم برای ارتقای سطح دانش اقداماتی انجام دهیم. در روز دوم جنگ، با پیگیریهای جدی، حدود ۸۰ فروند هواپیما از مناطق جنوب تهران برای پراکندگی به سایر نقاط ایران اعزام شدند. ما در این جنگ شکستی نداشتیم و بعد از این آتشبس نمایشی، فوری پروازهای ما آغاز شد.