اجرای کالابرگ در دستورکار دولت قرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان در رابطه با برخی اقدامات یکجانبه رسانه ای نسبت به اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت ترمیم کابینه و بهبود امور اقتصادی و معیشتی مردم و قلمدادکردن آن به سهم خواهی و تقابل، گفت: اعلام نظر از سوی افراد، ذات مجلس است ولی تاکنون در کلیت قضیه و با جلساتی که مشاهده می شود، نشان از آن است که ما بتوانیم با تعامل و گفتگو کردن، نگاه خودمان را به هم نزدیک کنیم.

رئیس جمهور اظهار کرد: در واقع به دنبال آن هستیم تا نمایندگان مجلس دغدغه هایشان را بگویند و ما نیز دغدغه هایمان را بگویم و نهایتا بر روی آن مسئله‌ای که اولویت دارد، با کار کارشناسی تفاهم کنیم و بتوانیم با توانی که داریم، عمل کنیم.

اجرای کالابرگ از طریق اختصاص ۲ میلیارد و پانصد میلیون دلار دردستورکار دولت است

وی در رابطه با تصمیم اتخاذ شده در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای شیوه جدید کالابرگ از طریق اختصاص ۲ میلیارد و پانصد میلیون دلار، تصریح کرد: در دولت نسبت به این رقم تصمیم گیری کرده ایم و اکنون با مجلس بحثمان آن است که برای سال جاری و آینده، در رابطه با معیشت مردم به نگاه و زبان مشترک برسیم.

پزشکیان بیان کرد: به عبارتی باید منابع پیش بینی شده واقعی باشد و به مردم قول دهیم که منابع مذکور در هر ماه به این شکل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و اگر مشکلات دیگری بوجود بیاید، در این خصوص مشکلی وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اکنون نمایندگان مجلس و کارشناسان با همدیگر بحث و بررسی می کنند و به دنبال آن هستیم به هر شکلی که شده و امکانش وجود داشته باشد و البته با همزمانی که با مجلس ایجاد می شود، نگذاریم معیشت مردم با مشکل سختی مواجه شود؛ بر این اساس تلاش خواهیم کرد با وجود تورم، قیمت‌ها ثابت بماند تا مردم حداقل معیشت خودشان را تامین کنند؛ لذا باید در کار کارشناسی به نتیجه برسند.

