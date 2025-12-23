گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، امروز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی با هم گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این گفتگوی تلفنی، راجع به روابط دوجانبه و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر شد.

طرفین در این گفتگو در خصوص ادامه رایزنی‌ها برای تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه توافق کردند.

