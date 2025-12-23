خبرگزاری کار ایران
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد شد؛

معافیت مالیاتی حقوق‌های کمتر از ۴۰ میلیون تومان در سال آینده

معافیت مالیاتی حقوق‌های کمتر از ۴۰ میلیون تومان در سال آینده
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد چهارصد و هشتاد میلیون تومان پیشنهاد شده است که ۶۶٫۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس در صورت تصویب این پیشنهاد، پلکان های مالیات بر درآمد ماهیانه به صورت زیر است:

کمتر از ۴۰ میلیون تومان - معاف

مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان - ده درصد

مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان - پانزده درصد

مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان - بیست درصد

مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان - بیست و پنج درصد

مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان - سی درصد

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
