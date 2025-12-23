خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر خاموشی در جشنواره «جوان سرباز:»

اقتدار هر کشوری به نیروی جوان و کارآمد آن وابسته است

اقتدار هر کشوری به نیروی جوان و کارآمد آن وابسته است
کد خبر : 1732032
لینک کوتاه کپی شد.

امیرسرتیپ دوم خلبان خاموشی در جشنواره جوان سرباز گفت: واقعیت این است که توانمندی و اقتدار هر کشور، به نیروی جوان، کارآمد و متعهد آن وابسته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ دوم خلبان قاسم خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جشنواره «جوان سرباز» که با هدف تجلیل از جایگاه جوانان و سربازان وظیفه، در ستاد هواپیمایی نزاجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت دوران سربازی برای جوانان اظهار کرد: دوران سربازی یک فرصت مهم برای رشد، خودسازی و کسب تجربه‌های ارزشمند است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی جوانان در پیشرفت کشور نیز بیان کرد: ما اعتقاد داریم آینده‌سازان هر کشور، جوانان آن هستند و به همین دلیل، فرماندهی معظم کل قوا (مدظله ‌العالی)، همواره بر نقش جوانان و نخبگان و همچنین موضوع جوانی جمعیت تأکید کرده و به مسئولان تذکر می‌دهند و واقعیت این است که توانمندی و اقتدار هر کشور، به نیروی جوان، کارآمد و متعهد آن وابسته است.
فرمانده ستاد هواپیمایی نزاجا در خاتمه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است، گفت: بحمدلله امروز در سطح کشور، جوانان بسیار خوب، توانمند و ارزشمندی در تمامی عرصه‌ها حضور دارند که می‌توانند در مسیر پیشرفت و تعالی میهن اسلامی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
در پایان جشنواره «جوان سرباز»، از سربازان نمونه ستاد هواپیمایی نزاجا تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا