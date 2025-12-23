امیر خاموشی در جشنواره «جوان سرباز:»
اقتدار هر کشوری به نیروی جوان و کارآمد آن وابسته است
امیرسرتیپ دوم خلبان خاموشی در جشنواره جوان سرباز گفت: واقعیت این است که توانمندی و اقتدار هر کشور، به نیروی جوان، کارآمد و متعهد آن وابسته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ دوم خلبان قاسم خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جشنواره «جوان سرباز» که با هدف تجلیل از جایگاه جوانان و سربازان وظیفه، در ستاد هواپیمایی نزاجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت دوران سربازی برای جوانان اظهار کرد: دوران سربازی یک فرصت مهم برای رشد، خودسازی و کسب تجربههای ارزشمند است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی جوانان در پیشرفت کشور نیز بیان کرد: ما اعتقاد داریم آیندهسازان هر کشور، جوانان آن هستند و به همین دلیل، فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، همواره بر نقش جوانان و نخبگان و همچنین موضوع جوانی جمعیت تأکید کرده و به مسئولان تذکر میدهند و واقعیت این است که توانمندی و اقتدار هر کشور، به نیروی جوان، کارآمد و متعهد آن وابسته است.
فرمانده ستاد هواپیمایی نزاجا در خاتمه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است، گفت: بحمدلله امروز در سطح کشور، جوانان بسیار خوب، توانمند و ارزشمندی در تمامی عرصهها حضور دارند که میتوانند در مسیر پیشرفت و تعالی میهن اسلامی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
در پایان جشنواره «جوان سرباز»، از سربازان نمونه ستاد هواپیمایی نزاجا تقدیر و تجلیل به عمل آمد.